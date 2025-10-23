زخم المشروعات في السعودية يرفع تكاليف البناء ويضغط على العمالة والمواد استعداداً لـ2026

تشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تكاليف البناء في المملكة العربية السعودية تواصل مسارها التصاعدي المعتدل، مدفوعة بالزخم الكبير في المشروعات السكنية والعمرانية ضمن خطط التنمية الوطنية. وأظهرت نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر سبتمبر 2025 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني بنسبة 0.6%، فيما سجل المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري مقارنة بأغسطس. وتمثل هذه الزيادة المحدودة مؤشراً مبكراً على مرحلة ضغط متصاعد على سلاسل الإمداد وأسواق المقاولات مع اقتراب عام 2026، حيث يتوقع مختصون أن يشهد السوق ارتفاعاً أوسع في أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة نتيجة لتسارع وتيرة المشروعات الكبرى، خصوصاً في العاصمة الرياض، التي تتصدر النشاط العقاري والإنشائي ضمن مشروعات رؤية المملكة 2030. ويوضح الخبير العقاري ماجد الركبان لموقع الشرق، أن السوق ستحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات أكثر مرونة في استئجار خدمات القوى العاملة، سواء بعقود مؤقتة أو قصيرة المدى، لتلبية الطلب المتزايد دون تأخير في التسليم. ويرى أن تكاليف البناء بدأت تحل تدريجياً محل تكلفة الأراضي كأكبر بند في ميزانيات المشاريع العقارية، وهو تحول يعكس تغير هيكل السوق نحو التركيز على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في مراحل التنفيذ.

تأتي هذه التطورات متسقة مع ما كشفه تقرير “تيرنر آند تاونسند” العالمي في يونيو 2025، والذي صنّف الرياض كأغلى مدينة للبناء في الشرق الأوسط بمتوسط 3,112 دولاراً للمتر المربع، متقدمة على الدوحة ودبي، نتيجة النقص المزمن في العمالة الماهرة والطلب القوي على أعمال المقاولات والبنية التحتية. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع تكاليف البناء بنحو 5% خلال عام 2025 في الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مع استمرار اتساع رقعة المشاريع الضخمة من الإسكان ومراكز البيانات إلى الضيافة والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الاتجاه ما تشهده السوق المحلية من تنافس شركات البناء الكبرى على عقود مشاريع البنية التحتية الأولية لمعرض “إكسبو 2030 الرياض”، حيث تتنافس أكثر من 14 شركة محلية ودولية على تنفيذ مشاريع الأساسات والطرق والإمدادات، ما يرفع الطلب على المعدات ويدعم نشاط قطاع التشييد السعودي الذي أصبح من الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم ارتفاع التكاليف، يظل القطاع مستفيداً من قوة الطلب ومتوسط الكُلف التنافسية مقارنة بالأسواق العالمية مثل لندن ونيويورك. إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في سد فجوة العمالة الماهرة وتحسين كفاءة الإمداد، إذ يؤكد خبراء السوق أن نجاح المشاريع المقبلة يتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الموارد البشرية وسلاسل التوريد واستحداث نماذج عمل مرنة تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وضبط الكلفة. وبهذه المعطيات، يمكن القول إن عام 2026 سيكون اختباراً حاسماً لقدرة السوق السعودية على استيعاب الزخم الإنشائي غير المسبوق، في ظل ارتفاع تكاليف البناء عالميًّا وتزايد المنافسة على الموارد، مع بقاء الرياض في موقع الريادة الإقليمية كمركز جذب رئيسي لمقاولي البنية التحتية والمطورين العقاريين.