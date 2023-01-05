زجاج يتحدى الكسر، ضمن ابتكارات الهاتف الذكي هواوي ميت 50 برو

منذ إطلاق هاتف HUAWEI Mate50 Pro وحتى اليوم، يواصل عشاق التكنولوجيا على استكشاف جميع الابتكارات التي يقدمها الهاتف الذكي الجديد .وكانت إحدى الميزات التي أثارت اهتمامهم هي زجاج كونلون الجديد الذي يُزعم أنه متين بشكل لا يصدق. نتيجة لذلك، حاول العديد من المؤثرين الإقليميين دفع زجاج كونلون من هواوي إلى أقصى حدوده. شوهد بعضهم وهم يحطمون الجوز بزجاج كونلون على هاتف HUAWEI Mate50 Pro، بينما قام البعض بإلقاء الهاتف مرارًا وتكرارًا على الأرضية الخرسانية دون رحمة! وخرج الهاتف سالما حتى بعد كل الخبط والضرب. ومما لا يثير الدهشة، أن بعض مقاطع الفيديو هذه قد حصدت ملايين المشاهدات على المنصات الاجتماعية.

الهاتف الذكي جهاز أساسي لنا جميعًا. نأخذه معنا في كل مكان، للرياضة، ورحلات التخييم، والمشي وما إلى ذلك – مما يعني أن احتمال قيامنا بخبط هواتفنا بالخطأ أمر لا مفر منه. لذلك، فإن هاتف بشاشة متينة أمر مهم جدًا. لحسن الحظ، يمكن للمستخدمين الآن القيام بنشاطاتهم المفضلة بثقة تامة مع هاتف HUAWEI Mate50 Pro الذي يأتي بأداءٍ كالأبطال.

قم بتركيب هاتفك على دراجتك بدون قلق

يمارس المزيد من الناس الهوايات الرياضية لإثراء حياتهم وتحسين صحتهم الجسدية والعقلية. ومن أشهرها ركوب الدراجات في الجبال ودربي الأسطوانة والتزلج على الأمواج. مع زجاج كونلون على هاتف HUAWEI Mate50 Pro، يتم تعزيز مقاومة السقوط الإجمالية لكل هاتف بمعدل ضخم يصل إلى 10 مرات. لذلك، يمكن لسائقي الدراجات الجبلية الركوب لأميال فوق أكثر الطُرق الوعرة دون قلق. يمكن للمستخدمين وضع هواتفهم على الدراجة لمعرفة مدى قوة زجاج كونلون في حال سقوط الهاتف. مع شاشة كونلون الزجاجية غير المسبوقة لهاتف HUAWEI Mate50 Pro، والتي تتميز بمقاومة السقوط والموثوقية الفائقة، يمكن للمستخدمين توقع أن تنجو من الضربات القاسية – بدءًا من السباقات المعتدلة عبر البلاد إلى الأنشطة التي توفر اندفاعًا أكبر لهورمون الأدرينالين عبر الطرقات والتضاريس الوعرة.

هاتف HUAWEI Mate50 Pro المزود بزجاج كونلون: منافس جدير في مواجهة معظم الحوادث الشائعة

هناك أشياء قليلة أسوأ من الشعور برؤية شاشة هاتفك متصدعة بسبب لحظة عابرة من الإهمال. مع طلاء زجاج كونلون – Kunlun Glass لهاتف HUAWEI Mate50 Pro المتين، يمكن للمستخدمين قضاء يومهم بهدوء عند اصطحاب هواتفهم معهم. يتكون طلاء Kunlun Glass على الهاتف من 10 مستويات كوادريليون من البلورات النانوية تم الحصول عليها عن طريق حقن الأيونات المركبة، ودورات النمو على مدار 24 ساعة في درجات حرارة عالية، ومعالجة الألواح والميكروليت بـ 108 مراحل، وصهر المعدن الثمين البلاتيني في درجة حرارة تبلغ 1600 درجة مئوية، مما يعزز من متانة الزجاج.

تكشف الدراسات الاستقصائية أن نصف حالات صيانة ما بعد البيع مرتبطة بشاشات متصدعة أو مكسورة. غالبًا ما يكون الكسر الطفيف على الزجاج كافيًا لطلب إصلاح أو حتى يؤدي إلى استبدال الشاشة بأكملها والإطار الأوسط والبطارية. استعار مهندسو هواوي الميزات القوية للهياكل الخرسانية المسلحة ودرسوا بعناية احتياجات المستخدمين في إنشاء زجاج كونلون من هواوي. توفر لك المقاومة والمتانة العالية لزجاج كونلون الذهاب إلى وِرش الصيانة الإصلاح.

الرفيق الموثوق به لرحلاتك

يعد الهاتف المحمي بشاشة قوية مثاليًا لمن يسافر كثيرًا. مع زجاج كونلون من هواوي – Kunlun Glass Huawei، كن مطمئنًا إلى أن هاتفك الذكي متين بما يكفي لأداء على النحو المنشود طوال رحلتك. بعد كل شيء، ليس هناك ما هو أسوأ من كسر شاشة هاتفك أثناء السفر. يحافظ زجاج كونلون المتين على الشاشة بعيدًا عن الأذى. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين ينغمسون في السياحة الرياضية. مع زجاج كونلون – Kunlun Glass، هاتفك محمي بشكل جيّد ضد الصدمات والخدوش التي لا مفر منها أثناء تواجدك في المطار، وصولاً إلى أنشطتك اليومية المتنوعة في الخارج.

علاوة على ذلك، لن يجد المستخدمون على وقت مثالي لإنشاء المحتوى أكثر مما هو عليه أثناء السفر. زجاج كونلون على هاتف HUAWEI Mate50 Pro يجعل التقاط تلك الذكريات التي لا تُنسى وتعديلها وعرضها أكثر متعة – لا مزيد من الخدوش والتشققات المزعجة على شاشة هاتفك! يبشر هاتف HUAWEI Mate50 Pro بعصر جديد للهواتف الذكية، ويتميز بتصميم متماثل جذاب ونمط Clous de Paris وتصميم كلاسيكي للكاميرا الحلقية. أفضل ما في الأمر أنه يستخدم زجاج كونلون فائق الموثوقية لمزيد من المتانة. يتكون طلاء زجاج كونلون من 10مستويات كوادريليون من البلورات النانوية التي تعزز بشكل كبير متانة الزجاج. بالإضافة إلى حصوله على شهادة مقاومة سقوط الزجاج من فئة الخمس نجوم من SGS السويسرية، مما يجعل HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي يحصل على هذه الشهادة. يتوفر هاتف HUAWEI Mate50 Pro الآن باللون البرتقالي والفضي والأسود في الإمارات العربية المتحدة بسعر 3999 درهم إماراتي.