وزير التموين: زجاجة زيت لكل مصري

كشف مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن تفاصيل قرار وزير التموين علي المصيلحي بصرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سعد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير” الذي تبثه قناة “صدى البلد“، إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد يمكنها صرف أربع زجاجات زيت (800 مللي) و6 كيلو سكر، و2 كيلو أرز شهرياً بداية من يوم غد الأربعاء.

وأكد سعد الله أنه يمكن للأسرة استبدال الأرز بالمكرونة، موضحاً أنه تم وضع ضوابط لصرف السلع التموينية حتى يستفيد المواطن من أكبر فرق سعر ممكن بأسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن المواطن يمكنه الحصول على سلع تموينية إضافية؛ من خلال فرق نقاط الخبز، مشيراً إلى أن البطاقة التموينية يوجد بها نحو 29 سلعة ويمكن للمواطن استبدال سلعة بأخرى.

وأضاف أن المواطن لا يستطيع الحصول على سلع أكثر من المحددة على بطاقة التموين؛ إنما يمكنه الحصول على أقل من السلع المحددة، أو استبدالها بأخرى، مؤكداً أن الأسواق لا تشهد أي نقص في السلع التموينية، ولم يتأثر المواطن بأي شيء يخص الخبز على الرغم من الأزمات التي يشهدها العالم؛ حيث يحصل على 150 رغيف خبز مُدعم شهرياً على بطاقة التموين بسعر 5 قروش ولا تحريك لهذا السعر.