تعمل شركتا رينو الفرنسية لصناعة السيارات وجيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية على وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط كمستثمر وشريك لتطوير وتوريد محركات البنزين والتكنولوجيات الهجينة.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر، إن “أرامكو” دخلت في مناقشات متقدمة للاستحواذ على حصة تصل إلى 20 بالمئة في شركة تقنية مجموعات نقل الحركة لـ “جيلي” و”رينو” التي سبق الإعلان عنها وتعمل الشركتان على تأسيسها.

والهدف من التعاقد هو إنشاء شركة لمجموعات نقل الحركة هذا العام بطاقة إنتاجية تزيد على خمسة ملايين محرك منخفض الانبعاثات وهجين وناقل حركة سنوياً.

وسيكون لـ “رينو” و”جيلي” حصة 40 بالمئة لكل منهما في المشروع المشترك، والذي من المقرر أن يجمع بين جانب من الإنتاج الحالي لمحركات الاحتراق لشركة رينو وتقنية جيلي لمحركات البنزين والهجينة والأصول ذات الصلة.

ويهدف المشروع المشترك -الذي أطلق عليه اسم هورس (Horse) من قبل رينو وروبيك (Rubik) من قبل جيلي- إلى تطوير محركات بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة، في وقت ينصب فيه تركيز معظم قطاع صناعة السيارات على تكثيف رأس المال على التحول إلى السيارات الكهربائية البحتة.

وذكرت رويترز أنه لم تعرف حتى الآن الشروط المالية للاستثمار المحتمل من قبل شركة أرامكو في المشروع المشترك، موضحة أن الوثيقة تفيد بأن الاستثمار سيستخدم لدعم تطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون لمحركات البنزين.

وأضافت أن أرامكو ستساهم أيضاً في البحث والتطوير لتقنيات مجموعات نقل الحركة، وخاصة حلول الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.

وكانت شركة أرامكو أعلنت، العام الماضي، عن شراكة مع شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لدراسة أنواع الوقود المتقدمة التي يمكن استخدامها في المحركات الهجينة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارة.