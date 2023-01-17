رينو- نيسان : ضوء أخضر لاعادة هيكلة التحالف

أُزيلت العقبات الأخيرة التي كانت لا تزال متبقية من الجانب الياباني، من أمام إعادة هيكلة تحالف السيارات رينو-نيسان، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف في اليابان وكالة فرانس برس، متوقعًا إعلان ذلك أواخر كانون الثاني/يناير – مطلع شباط/فبراير.

وخلال اجتماع لمجلس إدارة نيسان الاثنين، أعطى المدراء المستقلون للمجموعة اليابانية المصنّعة للسيارات “ضوءهم الأخضر”، بحسب هذا المصدر، متحدثاً عن لحظة “تاريخية”.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للتحالف في 26 كانون الثاني/يناير في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي يُتوقع توقيعها “الأسبوع التالي”، وفق المصدر.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسم نيسان “لن نعلّق على التكهّنات”.

وتشمل المفاوضات بين رينو ونيسان المستمرّة منذ أشهر، على أجزاء عديدة مترابطة، ما يجعل العملية معقّدة بشكل خاص.

وتنوي المجموعة الفرنسية تخفيض رأس مالها في شركة نيسان إلى 15% مقابل 43,7% حالياً، بحسب مصادر عدة تواصلت معها فرانس برس في الأشهر الأخيرة.

وللمرة الأولى منذ إنشاء التحالف عام 1999، ستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15% من رأس مال الأخرى إضافة إلى العدد نفسه من حقوق التصويت.

ينظر الطرفان إلى إعادة التوازن هذه كأداة لتطبيع العلاقات بينهما وجعلها أكثر فعالية، بعد أن مرّت بتوترات شديدة في السنوات الأخيرة خصوصاً مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقاً إلى لبنان.

في طوكيو، لم يكن من السهل تقبّل طريقة إدارة غصن الاستبدادية للشركة وتدخل الدولة الفرنسية في شؤون رينو منذ بضع سنوات، خصوصًا مع مشروعها السابق لدمج المجموعتين.

ورأى المستشار في قطاع السيارات لدى “كارنوراما جابان” تاكيشي مياو لوكالة فرانس برس مؤخرًا أن “التوصل إلى مساهمات متقاطعة بنسبة 15-15% مع شروط متساوية، سيكون أمرًا مهمًا جدًا ومفيدًا للثقة بين المجموعتين” وقد يدفع نيسان إلى اتخاذ المزيد من المبادرات في التحالف.

وسيوضع نحو 28% من رأس مال نيسان وهي النسبة التي تريد رينو بيعها، في صندوق ائتمان في البداية، لأن قيمتها في السوق حاليًا أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في حسابات المجموعة الفرنسية التي ستنتظر فرصًا أفضل لبيعها، وبشكل تدريجي على الأرجح.

تسريع الانخراط في مجال السيارات الكهربائية

ستستحوذ نيسان أيضًا على ما يصل إلى 15% من “أمبير”، القطب الكهربائي لرينو الذي يُفترض أن يتم إدراجه في البورصة في النصف الثاني من العام.

ولا يزال ينبغي تحديد المبلغ الذي ستستثمره نيسان والتقنيات التي ستقدّمها لـ”أمبير”، لكنّ “ذلك لن يعرقل” توقيع اتفاق، وفق ما أوضح المصدر المقرب من الملف في اليابان لفرانس برس. وأكد أن المجموعة اليابانية “متحمّسة” للانضمام إلى هذا الكيان، إذ إنها تسارع هي أيضًا للخوض في مجال السيارات الكهربائية.

وقال المحلل تاكيشي مياو إن “نيسان تملك تقنيات كهربائية جيّدة، أفضل من رينو”، مكرّرًا رأيًا يتمّ تشاركه على نطاق واسع في اليابان.

لكنّه أشار إلى أن “رينو لديها سوق (للسيارات) الكهربائية في أوروبا” إحدى مناطق العالم حيث تُعتبر آفاق هذا المجال حاليًا واعدةً جدًا، ما يشكل عامل جذب لنيسان.

في ما يخصّ هورس، القطب الذي يضمّ في الخارج أنشطة رينو في مجال المحرّكات الحراريّة مع مجموعة “غيلي” الصينية لصناعة السيارات، لم يعد لدى نيسان اعتراضات منذ أشهر، بحيث فُرضت قيود على استخدام بعض تقنياتها من أجل تجنّب أن تدخل هذه الشركة الجديدة في منافسة مباشرة مع منتجاتها الخاصة.