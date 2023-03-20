حقق برشلونة انتصارا قاتلا وقوياً على غريمه اللدود ريال مدريد بـ نتيجة (2-1) مساء الأحد على ارضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن مواجهات الجولة 26 بالليجا.

سجل ريال مدريد الهدف الأول في شباك برشلونة، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بعد عرضية فينيسيوس التي حولها أراوخو في مرماه كهدف عكسي.

وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ثم وصلت الكرة له سددها بنجاح في شباك كورتوا بالدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وأحرز برشلونة هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة عن طريق البديل فرانك كيسي، بعد عدد من التمريرات التي أنهاها اللاعب بنجاح داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 68 محتلًا صدارة الدوري، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وأجرى تشافي تغيير وحيد على التشكيل الذي لعب آخر مباراة للفريق ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الأحد الماضي، بدخول أراوخو كأساسي.

فيما اعتمد أنشيلوتي على نفس التشكيل الذي واجه ليفربول يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة برشلونة

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جوليس كوندي، أندرياس كريستنسن، أليكس بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، سيرجيو روبيرتو.

خط الهجوم: جافي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة ريال مدريد :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، دانيال كارفاخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.