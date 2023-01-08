تحذير من دواء للجلطة يثير شكوكا بتسببها

كشفت وثائق رسمية أميركية، أنه من الممكن نتائج تجارب عقار “ريفاروكسابان” (Rivaroxaban) والذي يباع باسم إكساريلتو، وهو دواء مضاد للسكتة الدماغية، تضمن تزييف نصف التجارب الثمانية”ودس معطيات مزيفة، فينما ظلت آثاره الجانبية الخطيرة والمميتة طي الكتمان”.

وسبق أن نشرت المجلة الطبية البريطانية ذا لانسيت “The Lancet” دراسة عام 2009 عن عقار “ريفاروكسابان” الذي يُميع الدم، والذي بدا أنه “آمن وفعال”، لكن المجلة تحذر الآن من تزوير في نتائج اختبارات في الدراسة، مؤكدة أنها “ستحقق في البحث بشكل أكبر”.

يُباع تحت الاسم التجاري “إكساريلتو” (Xarelto)، للوقاية من السكتة الدماغية وانسداد الأوعية الدموية، التي تحدث عادة بسبب الجلطات الدموية. العقار حصل على الضوء الأخضر من هيئات الرقابة الصحية الدولية في عام 2011، والآن يتم أخذه كل عام من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن ريفاروكسابان ( Rivaroxaban) يوصف لمرضى أمراض القلب والأوعية، ويسوق على أنه و مضاد تخثر الدم، وتزعم الشركة المصنعة أنه يمنع تنشيط الصفائح الدموية وبالتالي يمنع تكون الجلطات من خلال تثبيط عامل التخثر Xa. يعمل دواء ريفاروكسيبان على تقليل قدرة الدم على التخثر وزيادة سيولة الدم، مما يسهل تدفق الدم في العروق بسهولة أكبر، وتقل فرص تجلط الدم أو تكوين جلطة دموية خطيرة بحسب سكاي نيوز.

وإذا كانت الادعاءات ضد اختبارات الدراسة المبكرة الخاصة بـ”ريفاروكسابان”، المعروفة باسم “ريكورد 4” (Record4) صحيحة، فقد يكون المرضى “قد ضُللوا بشأن احتمالية تعرضهم لآثار جانبية”، التي تشمل “خطر حدوث نزيف حاد وربما قاتل”.

وقيمت تلك الدراسة دور الدواء في منع تجلط الدم بعد الجراحة، ومنذ ذلك الحين استشهد بها باحثون آخرون آلاف المرات، كدليل على سلامته.

وقال طبيب القلب في مستشفى رويال ستوك الجامعي في بريطانيا، بيتر ويلمشورست، وهو أيضا ناشط في حملات الاحتيال البحثي: “إذا كانت الآثار الجانبية الخطيرة أكثر شيوعا مما تم الإبلاغ عنه رسميا، فإن الخطر أعلى مما يعتقده المرضى. دون بيانات جديرة بالثقة لا يعرف المرضى والأطباء بالضبط مدى أمان هذا الدواء”. وأشار إلى أنه “بعد التحذيرات بشأن عقار ريفاروكسابان في تقارير طبية أخرى على مدى السنوات العشر الماضية، كان لدى مجلة لانسيت متسع من الوقت لإصدار تصحيحات أو سحب نسخ”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي نفس العام الذي نشرت فيه “لانسيت” نتائج تجربة “Record4″، رفضت جهة الموافقة على الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الدراسة.

وخلصت إلى أن “البيانات المستخدمة.. غير موثوقة”. وبعد ذلك بعامين، عقب 3 دراسات لاحقة أجرتها مجموعة بحثية مختلفة، تمت الموافقة على عقار ريفاروكسابان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للوقاية من السكتة الدماغية.