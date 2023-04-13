ريال مدريد يواصل تفوقه الأوروبي وميلان يهزم نابولي

قطع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب نصف الطريق نحو الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بفوز على ضيفه تشيلسي الإنكليزي 2-0، فيما حسم ميلان المواجهة الإيطالية مع نابولي بهدف دون مقابل.

في المباراة الأولى تقدم الميرينغي عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 21 واضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ولعب تشيلسي منذ الدقيقة 59 بعشرة لاعبين بعد طرد بن تشيلويل بالبطاقة الحمراء.

وفي المباراة الثانية، كان الجزائري اسماعيل بن ناصر صاحب الفضل، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 40.

وخسر نابولي جهود لاعبه الكاميروني أندريه أنغيسا في ربع الساعة الأخير من المباراة لنيله بطاقتين صفراوين في غضون 4 دقائق (70 و74).

وتقام مباراة الإياب للدور ربع النهائي الثلاثاء القادم.

وكان مانشستر سيتي الإنكليزي قد تغلب أمس الثلاثاء على بايرن ميونيخ الألماني 3-0، وإنتر ميلان الإيطالي على بنفيكا البرتغالي 2-0.

ويلعب المتأهل من مباراة ريال مدريد وتشيلسي مع المتأهل من مباراة سيتي وبايرن، فيما ستجمع مباراة نصف النهائية الثانية المتأهلين من مباراة ميلان ونابولي من جهة وإنتر وبنفيكا من جهة أخرى.