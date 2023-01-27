ريال مدريد يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا

حجز ريال مدريد مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بعدما قلب تأخره بهدف أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي إلى فوز بنتيجة (3-1).

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19 قبل أن يدرك رودريغو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79 من المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 بالشوط الإضافي الأول، وذلك بعد تدخل قوي على إدوارد كامفينغا لاعب ريال مدريد.

واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة بوجود فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا، وتقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيرنانديز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا.

خط الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، بنزيما.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، هيرموسو، رينيلدو.

خط الوسط: كوكي، دي بول، ليمار، جريزمان.

خط الهجوم: موراتا، كوريا.