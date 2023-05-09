ريال مدريد يلاقي اليوم مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت مصر والسعودية) مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط على قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها.

وأعلن الفريقان عن تشكيلة لاعبي كل منهما فيما، وكان ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تأهل مانشستر سيتي، إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما تخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن التفوق ذهنيا على مانشستر سيتي بنفس أهمية التقدم في النتيجة عندما يتواجه الفريقان بملعب سانتياجو برنابيو غدا الثلاثاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحسب رويترز.

وقال أنشيلوتي إن التتويج بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز 2-1 على أوساسونا في النهائي منح فريقه دفعة معنوية كبيرة في الوقت المناسب بعد سلسلة من النتائج المخيبة قبل مواجهة سيتي المتألق. ويدرك أنشيلوتي أن على فريقه تقديم أفضل مستوياته ليتغلب على سيتي لكنه شدد على أهمية التفوق الذهني على المنافس. وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا “نحتاج أن نلعب مباراة متكاملة غدا مدركين أن لقاء الإياب سيكون مباراة الحسم. لذا، نهدف السفر إلى مانشستر بأفضلية بسيطة. وبهذا لا أعني فقط النتيجة، وانما العقلية، الجانب الذهني للمباراة”.

وأضاف “إذا لعبت جيدا، وضعت منافسك في مأزق، فهذا يمنحك أفضلية ذهنية. كرة القدم لعبة مؤلفة من عدد من المستويات والجانب الذهني مهم. يجب أن نلعب بصورة جيدة لنضعهم تحت الضغط في لقاء الإياب”. وقال أنشيلوتي إنه لا يعد خطة خاصة لإيقاف إرلينج هالاند مهاجم سيتي لكنه أغدق بالثناء على اللاعب النرويجي. وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما سجله هدفه رقم 35 الأسبوع الماضي.

وقال أنشيلوتي “لا نستعد لمباراة للحد من خطورة لاعب واحد، نستعد لإيقاف فريق بأكمله يبدو أنه لا سبيل لإيقافه”. وأضاف “لم يغير سيتي أسلوبه بما يناسب هالاند، بوجوده أصبح لديه المزيد من الخيارات الهجومية من خلال التمريرات الطويلة وأسلوب مباشر بصورة أكبر. لكنه لا يزال فريقا يتقن التعامل مع الكرة”. ورغم أنه شدد على أهمية تقديم مباراة متوازنة، فإنه قال إن الدفاع سيكون على رأس الأولويات: “إذا دافعت بصورة جيدة فالسيناريو الأسوأ هو التعادل”. وأضاف “رغم ذلك، العام الماضي استقبلت شباكنا خمسة أهداف وسجلنا ستة لنهزمه. أنا مستعد لتقبل تكرار نفس هذا السيناريو هذا العام”.

ويسعى سيتي بلثأر من ريال مدريد في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حين تمكن النادي الملكي من العبور إلى النهائي بعد مباراة إياب درامية، حسمها الميرينجي.

https://www.youtube.com/watch?v=N7Yu_yQldf8