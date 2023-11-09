ريال مدريد يقفل ملف مبابي نهائياً

كشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استبعد بشكل نهائي فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في الفترة القادمة، وأنه فقد الأمل بضمه حتى لو قرر عدم تمديد تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان.

وقالت الإذاعة في تقرير نقلته عنها صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار: “بعد أن كان مبابي الهدف الرئيس لريال مدريد في السنوات الأخيرة، أنهى الميرنغي ’مسلسل مبابي’ وأغلق ملفه ولن يتابعه في الميركاتو المقبل مهما كان وضعه مع ناديه”.

وينتهي مبابي مع فريقه نهاية الموسم الجاري في حزيران/يونيو، وسيصبح بإمكانه بدءاً من كانون الثاني/يناير المقبل التعاقد مع أي ناد.

وأرجع التقرير سبب عدم رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي إلى 3 عوامل هي:

جدول الرواتب باعتبار أنه لن ينضم إلى ريال بأقل من 20 مليون يورو سنوياً، والتي يجب أن يضاف إليها إذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان مكافأة انتقال عالية جداً للاعب، وذات الشيء في حالة التجديد، علما أن الإنكليزي جود بيلنغهام الذي يعد النجم الأبرز في الفريق يحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي.

عمر مبابي، إذ سيصل إلى الميرنغي وهو بعمر 26 عاماً تقريباً، وذلك يتعارض مع سياسة الانتقالات المعتمدة مؤخراً في النادي الأبيض، بحيث أن معظم الصفقات الأخيرة أمثال كامافينغا وتشواميني وفينيسيوس ورودريغو إضافة إلى إندريك، وقعوا قبل العشرينات من عمرهم، وهذه هي استراتيجية ريال مدريد للتعاقد مع الشبان.

أعضاء إدارة ريال مدريد ما زالوا غاضبين من تصرف مبابي بعدما مدد عقده قبل عامين مع باريس سان جيرمان رغم أنه كان قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد حينها.