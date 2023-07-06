بالفيديو.. ريال مدريد يضم ميسي الجديد النجم التركي أردا غولر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط التركي أردا غولر البالغ من العمر 18 عاما من نادي فنربهتشه.

وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إن غولر -الذي يلعب أيضا في المنتخب التركي- وقّع مع النادي الإسباني عقدا لمدة 6 أعوام.

ويوصف غولر بأنه خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأميركي من باريس سان جيرمان الفرنسي وبعد عصر ذهبي أمضاه في برشلونة الإسباني الذي كان يسعى بدوره لضم غولر.

غولر فضّل ريال مدريد على برشلونة

وكان التركي غولر قد رفض الذهاب إلى نادي برشلونة في وقت سابق، واختار ارتداء قميص ريال مدريد من أجل اللعب في صفوفه.

كما ولعب نجم الريال السابق مسعود أوزيل. ذو الأصول التركية، في إقناع اللاعب غولر في الذهاب إلى الملكي.

وانضم غولر للمنتخب التركي الأول نهاية العام الماضي وشارك في الفوز الودي 2-1 على منتخب جمهورية التشيك.

وسرعان ما أصبح أحد نجوم المنتخب في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024) بالهدف الذي سجله في الفوز 2-صفر على ويلز.

وسجل غولر بهذا الهدف رقما قياسيا إذ أصبح أصغر من سجل للمنتخب التركي عبر تاريخه وعمره 18 عاما و114 يوما.

ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن القيمة السوقية لغولر تبلغ 15 مليون يورو حسب موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق.