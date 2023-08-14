فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ريال مدريد يستعين بكيبا لتعويض كورتوا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كيبا إلى ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين التعاقد مع مواطنه الحارس كيبا أريزابالاغا من تشيلسي اللندني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك لتعويض حارسه الأساسي البلجيكي ثيبو كورتوا والذي تعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة الأسبوع الماضي ستغيبه عن فترات طويلة من الموسم الحالي.

وسيعود كيبا، حارس أتلتيك بلباو السابق، إلى إسبانيا التي تركها في صيف 2019 عندما قرر تشيلسي التعاقد معه إذ خاض معه 159 مباريات في جميع المسابقات حقق خلالها بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية وبطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو يوم السبت بهدفين دون رد.

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