فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ريال مدريد وميلان في نصف نهائي دوري الأبطال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ريال مدريد

تأهل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وميلان الإيطالي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوز الأول على تشيلسي الإنكليزي 2-0 وتعادل الثاني مع مواطنه نابولي 1-1.

واستفاد ميلان من فوزه ذهابا بهدف دون مقابل، فيما جدد ريال مدريد فوزه على مضيفه بنفس نتيجة المباراة الأولى.

ويعود الفضل بتأهل الميرنغي إلى البرازيلي رودريغو صاحب الهدفين في الدقيقتين 58 و80.

وسيلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع المتأهل من اللقاء الذي سيجمع الأربعاء بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، علماً أن الأول أنهى مباراة الذهاب متقدما بثلاثية نظيفة.

في المقابل سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الافتتاح ليملان في الدقيقة 43 بعدما كان أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 22. كذلك أهدر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة 82، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن ضائع لكن دون أن يمكن فريقه من التأهل إلى المربع الذهبي.

وتأهل ميلان بذلك للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي للمسابقة القارية الأهم منذ موسم 2006-2007 حين حقق اللقب على حساب ليفربول الإنكليزي.

ويلعب الروسونيري مباراته القادمة مع المتأهل بين جاره إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي، بعدما كان النيراتزوري تقدم ذهاباً بهدف نظيف.

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