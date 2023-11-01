ريال مدريد ورودريغو مستمران معاً حتى 2028

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد إتفق مع مهاجمه البرازيلي رودريغو غوس لتمديد عقده لمدة 4 أعوام إضافية حتى نهاية حزيران/يونيو 2028.

ويأتي خبر الاتفاق بعد ساعات من التمديد لمواطنه فينيسيوس جونيور حتى نهاية موسم 2027.

الاتفاق مع رودريغو

قالت صحيفة “أس” الإسبانية إن تمديد عقد اللاعب مع ريال مدريد سيكون الخميس.

وأكدت “تم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب منذ عام مضى، وذلك حتى صيف عام 2028، وسيكون له شرط جزائي بمليار يورو”.

بهذه الطريقة، يضمن عملاق العاصمة الإسبانية استمرارية أسس الفريق الشابة، بالإضافة إلى العقد الضخم الذي أبرمه الفريق مع الإنجليزي جود بيلينغهام حتى صيف 2029 يشرط جزائي بقيمة مليار يورو، وتمديد عقد تشواميني حتى عام 2028. بنفس الشرط القياسي.