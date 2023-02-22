سامر باطر by سامر باطر

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ريال مدريد يذيق ليفربول هزيمة تاريخية على أرضه بخمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا

سامر باطر by سامر باطر

بالخمسة، سحق ريال مدريد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بل أضعف آمال ليفربول في البطولة وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفليد، أهداف خمسة صاعقة بعد تأخره في البداية بهدفين لصفر.

وبعد هدفين لليفربول الأول جاء بتوقيع داروين نونيز في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة محمد صلاح، قم اقتنص صلاح الهدف الثاني بعد 10 دقائق، مستفيدا من خطأ حارس ريال مدريد تيبو كورتوا. لكن حماس الفريق الانجليزي وأداء القوي لم يدم طويلا أمام تسديدة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21 من المباراة بهدف مذهل أتبعه بهدف ثان بعد خطأ حارس ليفربول أليسون ليضيف جونيور هدف التعادل لريال مدريد.

وجاء هدف برأسية من ميليتا ليمنح ريال مدريد التقدم ليحرز كريم بنزيمة هدفين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...