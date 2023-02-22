بالخمسة، سحق ريال مدريد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بل أضعف آمال ليفربول في البطولة وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفليد، أهداف خمسة صاعقة بعد تأخره في البداية بهدفين لصفر.

وبعد هدفين لليفربول الأول جاء بتوقيع داروين نونيز في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة محمد صلاح، قم اقتنص صلاح الهدف الثاني بعد 10 دقائق، مستفيدا من خطأ حارس ريال مدريد تيبو كورتوا. لكن حماس الفريق الانجليزي وأداء القوي لم يدم طويلا أمام تسديدة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21 من المباراة بهدف مذهل أتبعه بهدف ثان بعد خطأ حارس ليفربول أليسون ليضيف جونيور هدف التعادل لريال مدريد.

The coolest man in the house ?#UCL pic.twitter.com/cYeEhXJ9i8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2023

وجاء هدف برأسية من ميليتا ليمنح ريال مدريد التقدم ليحرز كريم بنزيمة هدفين.