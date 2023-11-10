ريال مدريد بلا حارس مرمى

بات نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بلا حارس مرمى أساسي بعد تعرّض حارسه الثاني كيبا أريزابالاغا للإصابة خلال عملية الإحماء التي سبقت مباراة سبورتينغ براغا الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة في بيان له إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الأيمن.

ولم يحدد النادي المدة التي سيغيبها كيبا مكتفياً بالإشارة إلى أن عودة الحارس الإسباني للملاعب سترتبط بتطور حالته.

ريال مدريد يفقد كورتوا قبل انطلاق الموسم

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد ذكرت، يوم الخميس، أن كيبا سيحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع قبل العودة للملاعب.

وكان الحارس الأساسي لريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، قبيل انطلاق الموسم الجاري حيث ومن المرجح أن يغيب لفترة طويلة.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال حصة تدريبية أيضاً.

وأصبح الأوكراني أندري لونين (24 عاماً) الخيار الوحيد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقد شارك بالفعل في المباراة ضد براغا وساهم بفوز الملكي 3-0 وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.