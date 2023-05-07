ريال مدريد بطلا لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20

توج نادي ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، للمرة 20 في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1في المباراة التي جرت مساء السبت، على ملعب “لا كارتوخا”، في نهائي كأس ملك إسبانيا، .

وافتتح الفريق الملكي التسجيل مبكرا، بعد مرور دقيقة و47 ثانية، عن طريق جناحه البرازيلي رودريغو، بعد تمريرة مميزة من مواطنه فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد يشعل النهائي مبكرًا ويسجل الهدف الأول ⚽️?



ريال مدريد 1 × 0 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | ⁦#SSC pic.twitter.com/5tptDFwKWB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

و قد سيطر ريال مدريد على باقي أحداث الشوط الأول، غير أن لاعبيه تفننوا في إضاعة الفرص، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الملكي بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني صعبا على الفريق الملكي، حيث ضغط أوساسونا بقوة، حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 58، وذلك بعد تسديدة قوية من لاعبه لوكاس تورو.

ولكن رودريغو اضاف الهدف الثاني وحسم المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسوس في الاختراق من الجهة اليسرى.

ثاني الأهداف المدريدية عن طريق رودريغو ?⚽️



ريال مدريد 2 × 1 أوساسونا#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_مدريد_أوساسونا | ⁦#SSC pic.twitter.com/r79Fe0OiRA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

ويرفع اللقب معنويات النادي الملكي، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.