سامر باطر by سامر باطر

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رياض محرز يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي ليساهم بثلاثية الأهلي أمام الخليج

سامر باطر by سامر باطر

سجل الجزائري رياض محرز أول أهدافه مع الأهلي وشارك في صناعة هدف آخر ليقود فريقه للفوز 3-1 على مضيفه الخليج في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أمس الجمعة.

مدافع الأهلي روجر إيبانيز أطلق سلسلة التسجيل في الدقيقة التاسعة، مسجلا أول أهدافه مع الأهلي، فيما عاجل محرز ليسدد هدف الأهلي الثاني بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

منصور عجز أحرز هدف الخليح اليتيم في الدقيقة 60، وأجهز سميحان النابت على صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع. وبذلك يحقق فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله العلامة الكاملة في مباراتين بالدوري رغم غياب البرازيلي فيرمينو الذي سجل ثلاثية من الأهداف في الفوز على الحزم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...