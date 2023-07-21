رياض محرز إلى الأهلي السعودي

كشفت قناة الإخبارية السعودية الجمعة أن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي.

وقالت القناة على صفحتها في “تويتر”: “الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي”، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى. ولم يُصدر النادي إعلانا رسميا بعد.

وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي بينها لقب الدوري 5 مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع الفريق الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية، علماً أنه جدد عقده العام الماضي حتى 2025.

وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويسير الجزائري بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي عن مشروع للاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية يتضمن أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وكان موقع “فوت ميركاتو” قد أكد اجتياز النجم الجزائري للفحص الطبي في باريس، تمهيداً للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي توصل إلى إتفاق رسمي بشأن انتقال رياض محرز إلى الأهلي مقابل 35 مليون يورو، حيث سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، أن محرز سيوقع على عقد مدته 4 سنوات.