رياض سلامة، قصة صعود وسقوط حاكم مركزي أمبراطور وساحر

إن صعود وسقوط رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي) الذي فقد مصداقيته يعكس صورة بلد يعاني من الغطرسة والخداع والفساد، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز“.

في حزيران / يونيو 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منهكة، هبط حاكم مصرف لبنان في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها.

وأخبر رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، ضباط الحدود في البداية أنه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنهم قاموا بتفتيش حقائبه ووجدوا بدلاً من ذلك 84430 يورو و 7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلنة، قال إنه ببساطة “نسي” أن النقود – الخاصة به – كانت في حقيبته، كما تظهر سجلات الشرطة.

ويشير الانهيار المالي في لبنان، عندما حُرم ملايين اللبنانيين من مدخرات حياتهم منذ انهيار النظام المصرفي في البلاد قبل عامين، إلى الفجوة العميقة بين أسلوب حياة سلامة وأسلوب حياة معظم اللبنانيين في عام 2021. بينما أنفق سلامة ببذخ على الطائرات الخاصة والعشاق المزعومين، رأى اللبنانيون أن قيمة مدخراتهم تنخفض، وأصبحت رواتب موظفي القطاع العام الآن أقل من 100 دولار شهرياً (بعدما كانت تتجاوز 1000 دولار قبل الأزمة).

عُين سلامة عام 1993، وساعد في بناء اقتصاد ريعي من أنقاض الحرب الأهلية اللبنانية المدمرة. تمت الإشادة به على استقرار البلاد خلال سنوات من عدم الاستقرار، وعلاقاته الحميمة مع النخب السياسية والمصرفية والرعاة الأجانب الأقوياء، مما يضمن طرح أسئلة قليلة جداً عن أدواته المالية غير التقليدية.

غادر مكاتب البنك للمرة الأخيرة في آخر يوم من شهر تموز / يوليو الماضي، وهتف حشد صغير من المؤيدين للرجل البالغ من العمر 73 عاماً. لكن سمعته الآن في حالة يرثى لها، وشوهت خدمته التي استمرت ثلاثين عاماً في مصرف لبنان باتهامات بأنه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الإنهيار. ومنذ ذلك الحين، تم تشبيه النظام المالي الذي ساعد في صياغته بمخطط بونزي، وهو نظام أفقر ثلاثة أرباع السكان لكنه ترك أغنى الناس – بمن فيهم رياض سلامة نفسه – سالمين إلى حد كبير.

وفي الوقت نفسه، فهو محور التحقيقات القضائية في لبنان والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية على الأقل تحقق في مزاعم الجرائم المالية، اثنان منها أصدرت مذكرات توقيف بحقه. في 10 آب / أغسطس، تعرض سلامة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. وعلمت “فاينانشيال تايمز” أن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقًا في قضية سلامة. ورفض متحدث باسم المدعي العام التعليق.

إن صعوده وسقوطه يعكسان حالة بلاده، التي عانت منها عقود من الغطرسة والخداع والفساد، وهي الآن غارقة في ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الكساد الاقتصادي في العالم، “التي دبرتها النخبة في البلاد التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاش على الاقتصاد الريعي”.

تقرير الشرطة من لو بورجيه هو من بين مجموعة من الوثائق التي استعرضتها “فاينانشيال تايمز” من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية، والتي تحقق في مزاعم تورط سلامة في ممارسات مالية “على حساب الدولة”، وغسل أموال، وتورط في احتيال مالي واختلاس الأموال العامة. وهي تشمل تقارير المحاكم والشرطة والسجلات المالية وتقارير المدققين والميزانيات العمومية للشركة وعقود العقارات بالإضافة إلى نصوص شهادات الشهود من أولئك الموجودين في فلك سلامة.

وتحققت “فاينانشيال تايمز” من صحة الوثائق، وحيثما أمكن، استكملتها بمقابلات مع شخصيات رئيسية. يقدمون معاً نظرة شاملة حول كيفية إساءة استغلال سلطات مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية وإثبات نمط من توريط أسرته في شؤونه المالية.

وسلامة متهم، جنباً إلى جنب مع شقيقه رجا، بسرقة ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة، وغسلها من خلال متاهة من الحسابات المصرفية الدولية والحسابات الخارجية المرتبطة بعائلته وعشيقاته، وشراء عقارات فاخرة من ميونيخ إلى نيويورك، والاحتيال على البنك المركزي لاستئجار مساحات مكتبية باهظة الثمن في باريس من شركة يملكها.

وتؤكد الوثائق أيضاً التأثير الواسع لسلامة على القطاع المصرفي اللبناني، حيث اقترح المحققون أنه تواطأ مع البنوك التجارية من أجل المنفعة المتبادلة من خلال “المعاملات المشبوهة” والقروض بدون فوائد و”الترتيبات لإخفاء الخسائر”. يبحث المحققون في أوروبا أيضاً في مدى مشاركة البنوك في هذه المخططات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، عند إعلانها العقوبات ضده، إن سلسلة الجرائم المزعومة التي ارتكبها سلامة “ساهمت في تفشي الفساد في لبنان ورسخت فكرة أن النخب في لبنان لا تحتاج إلى الالتزام بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين”.

ورفض سلامة، الذي نفى منذ فترة طويلة جميع مزاعم سوء السلوك، التعليق على تقرير “فاينانشيال تايمز” بشأن التحقيقات الجارية، لأنه “يحترم القانون وسرية الاستجوابات” كما قال.

تولى سلامة منصبه في عام 1993، بعدما عينه رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. على عكس أسلافه، جاء سلامة من عالم المال: لقد أدار محفظة الحريري أثناء عمله كمصرفي استثماري في ميريل لينش في باريس.

عمل الحريري وسلامة جنباً إلى جنب لإطلاق الانتعاش الاقتصادي في لبنان بعد 15 عاماً من الحرب الأهلية المدمرة. واصل النظام المالي في لبنان الاعتماد في الغالب على التدفقات الأجنبية من دول الخليج العربية والمواطنين اللبنانيين الأثرياء، واستغل قوانين السرية المصرفية.

وللحفاظ على أسعار الاقتراض في متناول الجميع وتمويل خطط إعادة الإعمار التي وضعها الحريري، حدد الثنائي الليرة اللبنانية عند 1507 ليرات للدولار، حيث بقيت حتى شباط (فبراير) 2023. بعد مرور ثلاثة عقود، يشير الاقتصاديون إلى قرار سلامة بالحفاظ على سعر الصرف الثابت مهما كانت التكلفة، باعتباره أصل الإنهيار الحالي حيث كان النظام يعتمد كلياً على الدولارات الواردة.

ولسنوات، أعاد لبنان البناء لكنه عاش بما يتجاوز إمكانياته، وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 في المائة – وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم – لمعظم العقدين الماضيين. سرعان ما أُطلق على سلامة لقب “الساحر” حيث ظل الاقتصاد مرناً خلال فترات الصراع والفوضى السياسية.

في غضون ذلك، توقف مصرف لبنان عن نشر بيانات الأرباح والخسائر، وبدلاً من ذلك أعلن عن مكاسب على أساس سنوي من خلال الحيل المحاسبية، وهي النتائج التي رددتها نتائج تدقيق جنائي حديث لمصرف لبنان.

ونما نفوذ سلامة بين الرعاة الأجانب والمصرفيين والنخب السياسية. وتقول مصادر مصرفية رفيعة وموظفون سابقون في مصرف لبنان إن سلامة “أدار [مصرف لبنان] مثل إمبراطور”، وتزعم الوثائق القضائية أن لديه “سيطرة مطلقة” على عمليات المصرف المركزي. كما استفاد من عمليات الإنقاذ وشروط القرض المواتية لكسب المصرفيين المرتبطين بالسياسة.

كما تم استدعاء نجل رياض سلامة، نادي سلامة وهو مواطن بريطاني، إلى التحقيق. يزعم المدعون الألمان أنه قام بتحويل “أموال من البنك المركزي اللبناني” إلى عمليات الاستحواذ على العقارات، وبالتالي إخفاء تلك الأموال “داخل الدائرة الاقتصادية القانونية لألمانيا” ، كما كتب قاض في ميونيخ في أمر مصادرة أصول عام 2022.

ربما تكون شبكة الحماية الدولية لرياض سلامة في طريقها إلى التفكك، لكن في الداخل، يُزعم أن حاكم البنك المركزي قد صنع حمايته بنفسه مع الكثير من الأسرار التي يحملها عن السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال.