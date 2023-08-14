روي كين يهاجم محمد صلاح: اخرس و اجلس على الدكة

هاجم روي كين أسطورة فريق مانشستر يونايتد، ومحلل سكاي سبورتس، المصري، محمد صلاح نجم ليفربول بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، وقال كين موجهاً كلامه لمحمد صلاح: اجلس على الدكة واخرس، من حقك أن تكون محبطاً لتغييرك ولكننا رأينا لاعبون افضل منك تم تبديلهم خلال المباراة ولم يقوموا بنفس ردة الفعل.

وقد لاقى رد الفعل الغاضب للنجم المصري محمد صلاح بعد تبديله في لقاء فريقه ليفربول أمام تشيلسي تعليقات مختلفة من قبل محللي القنوات الفضائية ولكن كان أبرزها ذلك الذي جاء على لسان نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق روي كين.

وانتهت مباراة ليفربول أمام تشيلسي في قمة مواجهات الجولة الأولى لمنافسات الدوري الانكليزي الممتاز بالتعادل الايجابي بين الفريقين وذلك بعد أن تقدم الريدز في الدقيقة 18 عن طريق لويس دياز، قبل أن يتعادل البلوز في الدقيقة 37 عن طريق اكسيل ديساسي.