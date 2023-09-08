رويترز: كيف أصبح السعوديون من أكبر مساهمي عملاق الاتصالات تليفونيكا؟

يروي تقرير رويترز كيف بدأت صفقة شراء شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) حصة تبلغ 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة تليفونيكا التي ستجعل إس.تي.سي أكبر مساهم في الشركة الإسبانية». أما أسباب متاعب تليفونيكا، فذلك موضوع آخر يتلخص بقوانين فتح شبكاتها أمام المشغلين الافتراضيين الذين استفادوا من شبكات تليفونيكا تاركين لها الفتات.

إس.تي.سي stc ، مجموعة الاتصالات السعودية هي أكبر شركة تشغيل اتصالات سعودية ويملكها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بنسبة 64%، أعلنت الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بمحفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1 مليار يورو.

كيف تم إبرام الصفقة؟

تلقى خوسيه ماريا ألفاريز باليتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تليفونيكا الإسبانية لخدمات الهاتف والإنترنت المثقلة بالديون، مكالمة هذا الأسبوع عندما كان في وادي السيليكون للقاء مع شركات ومستثمرين في عاصمة التكنولوجيا الأمريكية. وعلم أن أكبر مشغل اتصالات في السعودية، مجموعة إس.تي.سي، تسعى لأن تكون أكبر مساهم في تليفونيكا بحصة 9.9 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة إنه في غضون ساعات من مكالمة يوم الثلاثاء كان ألفاريز باليتي في طريقه إلى الرياض. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن شركة الاتصالات السعودية أمضت عدة أشهر في بناء حصتها البالغة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار). وتعد هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة في شركة تليفونيكا، المثقلة بديون بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تعكف فيه شركة الاتصالات السعودية على اكتساب خبرات لتحديث البنية التحتية للاتصالات السعودية.

شركة الاتصالات السعودية مملوكة بنسبة 64 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو المحرك الرئيسي لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 لبناء حصص في مجموعة متنوعة من الشركات العالمية وإبعاد الاقتصاد السعودي عن اعتماده على النفط الذي جعل المملكة واحدة من أغنى دول العالم.

وقال مصدر قدم المشورة لشركة الاتصالات السعودية إنها تأمل أن تساعدها العلاقات مع تليفونيكا في تطوير مدن رقمية بالمملكة وجلب المعرفة التكنولوجية من دول مثل إسبانيا. أما بالنسبة لتليفونيكا، التي انخفضت قيمتها السوقية إلى ثلث ما كانت عليه قبل ثماني سنوات، فإن هذا الاستثمار يوفر للمساهمين الذين طالت معاناتهم بعض الارتياح.

وبينما خفض منافسو تليفونيكا الأسعار لجذب مستخدمي الإنترنت، اقترضت الشركة الإسبانية بهدف الاستثمار في شبكات هاتف محمول وإنترنت جديدة.

وكان من أسباب تفاقم مشكلات تليفونيكا توسعها في أمريكا اللاتينية، حيث أدى تراجع العملات المحلية وتشديد القواعد التنظيمية والمنافسة إلى استنزاف أرباحها على مدى العقد الماضي. وقال محلل لدى بي.بي فورسايت “يوفر ذلك دَفعة تشتد حاجة تليفونيكا إليها نظرا للاستثمار الضخم لطرح شبكة الألياف ذات النطاق العريض من الجيل الخامس في الأسواق الأساسية الرئيسية”. وقال مصدر مطلع على نهج تفكير إدارة تليفونيكا إن الشركة لا تنظر إلى الشركة السعودية باعتبارها مستثمرا جريئا يسعى إلى إجراء تغييرات في الإدارة. لكنه أضاف أن السرية التي تعاملت بها إس.تي.سي من أجل زيادة حصتها فاجأت بعض المراقبين. كانت التكهنات تتزايد حول قدوم مساهم رئيسي جديد في تليفونيكا، وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الشركة اجتمعت العام الماضي مرتين مع شركات وصناديق أخرى في الشرق الأوسط. وقالت تليفونيكا إنها أُبلغت يوم الثلاثاء بقرار إس.تي.سي الاستثماري، مشيرة إلى تبادل المزيد من المعلومات على مدى الأشهر الماضية. ووقعت الشركتان في فبراير شباط على شراكة استراتيجية للعمل في مجالات مثل الأمن السيبراني وميتافيرس. وقال مصدران مطلعان آخران إن إس.تي.سي عينت بحلول مايو أيار مستشارين هما بنك الاستثمار مورجان ستانلي وشركة المحاماة لينكلاترز وبدأت في شراء أسهم تليفونيكا في السوق. وقال أحدهما إنه عندما اقتربت الحصة من ثلاثة بالمئة أوقفت إس.تي.سي شراء الأسهم مؤقتا لتجنب الاضطرار إلى تقديم إفصاح رسمي. وأضاف أن الشركة السعودية قررت عدم الكشف عن مسعاها إلى أن تتمكن من شراء ما لا يقل عن 9.9 بالمئة من تليفونيكا. وقال أحد المصدرين إن إس.تي.سي حققت هذا الهدف يوم الثلاثاء بعد استحواذها على حصة إضافية بنسبة اثنين بالمئة من مستثمرين لم يكشف عنهم.

وأضاف المصدران أن مورجان ستانلي رتبت الاستحواذ على خمسة بالمئة من أسهم الشركة لكنها في انتظار الموافقة التنظيمية من الحكومة الإسبانية. وقال مصدر مطلع إن معتز العنقري من أهم من عملوا على التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاتصالات السعودية وكان مصرفيا في مورجان ستانلي. وأكدت إس.تي.سي مشاركة العنقري في هذه العملية. وفي أثناء عمله السابق في البنك، قدم العنقري المشورة بشأن الإدراج القياسي لأسهم عملاق النفط أرامكو السعودية. ورفض المسؤولون في إس.تي.سي الإدلاء بمزيد من التفاصيل كما أحجم مورجان ستانلي ولينكلاترز عن التعليق. وقالت تليفونيكا “تسافر فرق الإدارة والاستراتيجية والاستثمار لدينا بشكل منتظم للقاء مع المستثمري

ن المحتملين، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في جميع أنحاء العالم”. وفي محاولة لتقليص الديون، باعت تليفونيكا مساحات كبيرة من البنية التحتية للاتصالات، ومن المقرر أن تقدم خطة استراتيجية جديدة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تركز على زيادة التدفق النقدي الحر الذي قال رئيسها التنفيذي إنه قد يصل إلى أربعة مليارات يورو هذا العام. وقال محللو أسهم لدى المجموعة المالية هيرميس في مذكرة للعملاء إن لدى إس.تي.سي مخزونا نقديا قدره 22.4 مليار ريال (ستة مليارات دولار) لم يتم استغلاله بالقدر الكافي لسنوات عديدة، لذا فإن الصفقة جيدة بالتأكيد أيضا للشركة السعودية. لكنهم حذروا من أن “الصفقات غير الناجحة” التي أبرمتها إس.تي.سي في الماضي قد تثير قلق البعض.

وتنظم السعودية في أكتوبر تشرين الأول مؤتمرها المالي السنوي بحضور مصرفيين كبار ومليارديرات من أنحاء العالم، والذي يطلق عليه اسم “دافوس في الصحراء”. وقال مصرفي خليجي “يريدون أن يصبح أبطالهم المحليين لاعبين عالميين… مع مرور الوقت سيصبحون بنفس أهمية فودافون أو تليفونيكا ذاتها”