رويترز: سوريا تنوي حذف صفرين من العملة وإصدار أوراق نقدية جديدة في ديسمبر

نقلت رويترز عن مصادر مطلعة نية سوريا حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة في شهر إيلول/ديسمبر القادم. وأفاد اثنان من المصرفيين ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز أن سوريا اتفقت مع شركة غوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة. وأضافوا أن الاتفاق أُبرم خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو أواخر يوليو/تموز. ويشير التقرير إلى أنه في حين شهد الاقتصاد تحولاً سريعاً نحو الدولرة، مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في كل مكان، من واجهات المتاجر إلى محطات الوقود، تُثار مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة السورية في بلدٍ ذي بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية. وأكد ثلاثة من المصرفيين السوريين أن أحد العوامل الدافعة وراء الإصلاح النقدي المخطط له هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي (أي مايقارب 3 مليارات دولار بحسب سعر الصرف الحالي).

ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة أن يمنح الحكومة رقابة أفضل على النقد المتداول. كما أن لهذا القرار أهمية رمزية، إذ يُشير إلى قطيعة واضحة مع أكثر من خمسة عقود من حكم الأسد. يظهر وجه بشار الأسد على الورقة النقدية الأرجوانية من فئة 2000 ليرة، بينما يظهر والده، حافظ الأسد، على الورقة النقدية الخضراء من فئة 1000 ليرة. يخطط المسؤولون لحملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الإطلاق الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في 8 ديسمبر/كانون الأول، وهو الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الأسد.

وتبرز في الخطة نقاط رئيسية كما يلي:

تهدف هذه الخطوة إلى منح الحكومة رقابة أفضل على الأموال المتداولة خارج النظام المالي الرسمي، والتي تُقدر بنحو 40 تريليون ليرة.



يخطط لإصدار الأوراق النقدية الجديدة في 8 ديسمبر/كانون الأول، وهو الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الأسد.



فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ بدء الحرب عام 2011؛ ​​ويبلغ سعر الصرف الآن حوالي 10,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بحوالي 50 ليرة قبل الحرب.



جعل الانخفاض الحاد في قيمة العملة المعاملات اليومية صعبة، حيث غالبًا ما تتطلب كميات كبيرة من الأوراق النقدية منخفضة القيمة.



أبلغ البنك المركزي البنوك الخاصة في منتصف أغسطس بخطة إزالة صفرين وإصدار أوراق نقدية جديدة.



ستُنتج الأوراق النقدية الجديدة شركة غوزناك الروسية المملوكة للدولة، وتم الانتهاء من صفقة بعد زيارة وفد سوري إلى موسكو في يوليو.



ستكون هناك فترة تعايش مدتها 12 شهرًا تسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى 8 ديسمبر/كانون الأول 2026.



يُعِدّ البنك المركزي البنوك للاستعداد لطرح الأوراق النقدية الجديدة بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ويُجري اختبارات للبنية التحتية المصرفية.



تحمل إعادة التقييم أهمية سياسية، لكنها قد تُربك المستهلكين نظرًا للثغرات في الإطار التنظيمي والسيطرة الإقليمية.



تم النظر في تدابير بديلة، مثل إصدار أوراق نقدية بفئات أعلى، ولكن تم رفضها لصالح إعادة التقييم على الرغم من تكلفتها.