رويال فرونت للاستثمارات : “الميتافيرس” مستقبل الترفيه والرياضة

يعتقد راشد الكمالي، مؤسس “رويال فرونت للإستثمارات”، أن القطاع الرياضي بات يتمتع بالنضوج الكافي وجاهزاً ليطبق معايير الحوكمة الإلكترونية والشفافية، ويشرح الدور الذي تلعبه تقنية “البلوك تشين” والعملات المشفرة في هذا القطاع.

كشركة رائدة وخبيرة في التسويق والاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط، أصبح القطاع الرياضي ناضجاً للحوكمة الالكترونية والشفافية في خططه التجارية. أين تتطابق تقنية “البلوك تشين” والعملات الالكترونية مع هذا التوجه؟

ــــــ لعقود مضت، كنا نتولى إدارة الشؤون الرياضية استناداً إلى الثقة في القرار البشري. ولكن أعتقد أن الوقت قد حان الآن لاستخدام التكنولوجيا للإرتقاء بهذا الدعم واتخاذ القرار في العديد من المجالات؛ وعلى سبيل المثال، عند اتخاذ قرار بشأن اختيار المواهب الرياضية ، وشراء اللاعبين؛ وتغيير المدربين، بما يساعد في تاسيس نماذج أعمال تجارية مربحة وخدمات فنية ناجحة للأندية الرياضية بشكل عام.

فالبيانات والأرقام لا تكذب ، لذلك نحن نطبق هذه التقنية لاستيفاء بالمعايير المطلوبة من قبل المنظمات الرياضية . وسيحدد الذكاء الاصطناعي مدى هذا النجاح، ومن ثم ستساعد تقنية “البلوك تشين” في تحويل المستحقات المالية إلى الرياضيين والاداريين بشفافية وبالتالي تطبيق لوائح ” النزاهة المالية “.

قادك شغفك بالرياضة والتكنولوجيا إلى إنشاء المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في الرياضة. لماذا كان هذا المؤتمر يستحق هذا العناء؟

ــــ الرياضة تجري في عروقي، وأنا من المؤمنين بأننا عبر إنشاء جسر بين الرياضة والتكنولوجيا، سنتمكن من إضفاء المزيد من الفرح والبهجة على حياتنا الرياضية والترفيهية . وسنكون قادرين أيضاً على تأمين تدفق مستدام لملايين المشجعين الجدد حول العالم، وبالتالي تحسين الصفقات التجارية وتأمين مصادر دخل جديدة للقطاع الرياضي.

ما هو في رأيك هدف دبي من وراء إطلاق استراتيجيتها في عالم الميتافيرس؟

ــــ من المقرر أن تكون دبي الحاضنة التكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن تستقطب 100 ألف مبرمج. فلماذا لا تتحول دبي إلى إحدى عواصم العالم في عالم الميتافيرس؟

وستسهم التشريعات الحكومية وتقنية الجيل الخامس لاتصالات وتقنية الجيل السادس المستقبلية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر العالية السرعة وشبكة الويب 3.0، في تسريع عملية تطوير وتوفير الواقع الافتراضي والمعزز الترفيه للملايين من المشجعين والمستهلكين حول العالم . ومثلما يعد الهاتف الذكي عاملاً أساسياً في حياتنا اليوم، ستكون الميتافيرس أداة أساسية أيضاً في غضون الخمس سنوات او 10 سنوات.

راشد الكمالي (إلى اليمين) مع نجمي كرة القدم ديفيد بيكهام (في الوسط) وكلارنس سيدورف (إلى اليسار).

بدأت مسيرتك المهنية مع الأندية الرياضية في الإمارات العربية المتحدة، واكتسبت خبرة في تطوير وبناء عمليات الاستحواذ التجارية وتنظيم ودعم الفعاليات الرياضية الضخمة مع الهيئات الرياضية الدولية، بما في ذلك مجلس دبي الرياضي. هل تعتقد أن “الميتافيرس” قابلة للتطبيق في الأنشطة الرياضية؟

ــــ نعم بالتأكيد ، الكثير من عشاق التجمعات الرياضية الكبرى في جميع أنحاء العالم يخططون للسفر لمشاهدة هذه المباريات او الاحتفالات. مع تقينة “الميتافيرس”، يمكنك الجلوس في منزلك والاستمتاع بجو المباراة مع أصدقائك. ونلمس حالياً طلباً كبيراً على الأنشطة والفعاليات الرياضية من قبل ملايين المشجعين حول العالم.

وباعتبار أن الطاقة الإستيعابية للملاعب محدودة في استقبال المشجعين، فإن تقنية “الميتافيرس” تتيح للمشجعين الجالسين في دبي الاستمتاع بأجواء التواجد في الملعب جنباً إلى جنب مع أصدقائهم في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وريال مدريد، على سبيل المثال، قمة في التخطيط السريع والاستمتاع .

قلت أن قاعدة المعجبين تتضمن العديد من الشرائح العمرية المختلفة وأن الإحصاءات تشير إلى أن المعجبين باتوا يربطون ولائهم للاندية ، برؤية ديناميكية الحركة وتسجيل الأهداف أو المستوى الفني العالي من الأداء. كيف ستساعد تقنية “البلوك تشين” و”الميتافيرس” في هذه المسألة؟

ـــــ بسبب عاملين؛ العامل الأول هو القيمة الاقتصادية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة سيرث جيل الألفية (Millennial) 68 تريليون دولار من جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية بحلول عام 2030، بعد ذلك، سيرث الجيل زد Generation Z (ما بعد الألفية) 33 تريليون دولار بحلول عام 2030.

والعامل الثاني أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك 2 مليار فرد من جيل ألفا Alpha (ولدوا بعد عام 2012) الذين يبحثون في الغالب عن السرعة والمتعة والأهداف في المباريات. وهذا يعكس حقيقة واهمية القيمة السوقية المستقبلية للرياضة عن طريق بناء الجسور بين الرياضة والتكنولوجيا.

هل تعتقد أن “الميتافيرس” هو مستقبل الترفيه والرياضة؟

ـــــ ستكون القيمة المقدرة لـ “الميتافيرس” في غضون 10 سنوات 350 مليار دولار جنباً إلى جنب مع أجيالنا المستقبلية التي تبحث عن تجارب جديدة؛ لذلك جوابي هو نعم بالتأكيد ، يجب أن نتفاعل مع تكنولوجيا “الميتافيرس” و نكون سباقين في إيجاد التجارب الناجحة.