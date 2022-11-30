رونالدو يوافق على اللعب لنادي النصر السعودي مقابل 208 مليون دولار

يقترب نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من توقيع عقد مع نادي النصر السعودي. وذلك بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

تفاصيل العقد

عامان ونصف

208 مليون دولار

مقابلة مثيرة

وقد غادر نجم منتخب البرتغال فريق مانشستر يونايتد خلال الشهر الجاري بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان. وأكد رونالدو في المقابلة أنه حصل على عقد من أحد الأندية السعودية. ولكن لم يُعرف حينها النادي الذي قدم العرض.

تركيز على كأس العالم

ولم يعلق رونالدو بعد على تلك التقارير لأنه يركز حاليا على دوره في منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر. ويُعد الدوري السعودي في فترة توقف طوال فترة كأس العالم، ولكن باعتبار رونالدو لاعبا حرا، بعد مغادرة مانشستر يونايتد، سيمكنه اللعب للنادي عقب انتهاء البطولة مباشرة. ومن شأن هذا العقد أن يجعل رونالدو لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، ومن المرجح أن يتضمن عملا ترويجيا خارج الملعب لصالح المملكة العربية السعودية والنادي.

الأندية التي مثلها رونالدو في مسيرته

سبورتينغ لشبونة البرتغالي: 2002-2033

مانشستر يونايتد الإنكليزي: 2003-2009

ريال مدريد الإسباني: 2009-2018

يوفنتوس الإيطالي: 2018-2021

مانشستر يونايتد الإنكليزي: 2021-2022

أهداف رونالدو في المونديال

يعد كريستيانو رونالدو الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده، وللمنتخبات بشكل عام، بتسجيله 118 هدفًا في 226 مباراة. وقد رفع رونالدو رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 8 أهداف في 18 مباراة، وهو سجلها كما يلي:

سجل رونالدو هدفه الأول خلال مونديال ألمانيا 2006 من ركلة جزاء في شباك إيران، وفازت بلاده وقتها 2-0.

ووضع بصمته في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، عندما شارك في السباعية التاريخية في مرمى كوريا الشمالية بتسجيله الهدف السادس.

وفي مونديال 2014 في البرازيل، سجل رونالدو أيضاً في شباك منتخب غانا وانتهت بفوز بلاده 2-1.

وأحرز رونالدو في مونديال روسيا 2018، 4 أهداف، ثلاثة منها “هاتريك” في شباك إسبانيا 3-3، وهدف في شباك المغرب 1-0.

وسجل هدف السبق في مونديال قطر 2022، وقاد البرتغال للفوز 3-2 على غانا.



