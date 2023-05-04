فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

رونالدو ينفي تركه النصر على طريقته

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رونالدو

نفى أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخبار المتداولة التي تحدثت عن رغبته بالرحيل عن نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، بتغريدة باللغة العربية على حسابه على تويتر قائلا فيها: “أنا عالمي”.

ويشتهر نادي النصر بلقب “العالمي” بسبب مشاركته في أول نسخة من مسابقة كأس العالم للأندية عن القارة الآسيوية بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998.

ولقيت تغريدة “الدون” تفاعلا كبيرا من متابعي فريق النصر، وطالبوه بالبقاء مع النادي لحصد البطولات.

وكانت شائعة رحيل رونالدو عن النصر انتشرت في الأيام الأخيرة، إثر خسارة الفريق عدة مباريات ونشر صور له وهو يتملكه الغضب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا