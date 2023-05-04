رونالدو ينفي تركه النصر على طريقته

نفى أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخبار المتداولة التي تحدثت عن رغبته بالرحيل عن نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، بتغريدة باللغة العربية على حسابه على تويتر قائلا فيها: “أنا عالمي”.

ويشتهر نادي النصر بلقب “العالمي” بسبب مشاركته في أول نسخة من مسابقة كأس العالم للأندية عن القارة الآسيوية بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998.

ولقيت تغريدة “الدون” تفاعلا كبيرا من متابعي فريق النصر، وطالبوه بالبقاء مع النادي لحصد البطولات.

وكانت شائعة رحيل رونالدو عن النصر انتشرت في الأيام الأخيرة، إثر خسارة الفريق عدة مباريات ونشر صور له وهو يتملكه الغضب.