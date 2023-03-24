رونالدو ينفرد برقم قياسي عالمي جديد

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 197 بعد مشاركته أساسياً في مباراة منتخب بلاده ضد ليشتنشتاين الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس اوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 51 بدلاً من روبن نيفيز.

كما أنه خلال مونديال قطر بات اللاعب الوحيد الذي سجل في خمسة مونديالات مختلفة عندما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3-2).

يذكر أن رونالدو يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.

وخاض رونالدو (37 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات، أول مباراة دولية له في آب عام 2003 بعمر الثامنة عشرة ويتضمن سجله في صفوف منتخب بلاده الفوز بكأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

ويملك رونالدو العديد من الارقام القياسية الاخرى في مسيرته وأبرزها أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا (140)، وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا (14 هدفاً) كما أنه اللاعب الوحيد الذي نجح أن يتوج هدافاً في ثلاث بطولات أوروبية كبرى وتحديداً في إنكلترا مع مانشستر يونايتد (2008)، وفي إسبانيا مع ريال مدريد (2011 و2014 و2015)، وفي إيطاليا مع جوفنتوس (2021).