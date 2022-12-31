رونالدو ينضم رسميا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم رسميا ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025.

العقد

وأضاف النادي في حسابه على تويتر:

وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو

عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو سيمتد العقد حتى 2025

وجاء الخبر مصحوبا بصورة لرونالدو

وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي

مدريد

وأشار النادي إلى أن مراسم توقيع العقد تمت في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وقدرت وسائل إعلام قيمة عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

مثال أعلى

وقال آل معمر رئيس نادي النصر:

هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد

هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم

بوجوده في النصر سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة

متشوق

في المقابل، قال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر تويتر “إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات”.

إشادة بالصفقة

أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالصفقة. وقال عبر حسابه على تويتر:

سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية

مرحبا بك كريستيانو في المملكة

سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا

مانشستر يونايتد

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه شعر بالخيانة من قبل النادي ولا يكن الإحترام لمدربه. وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في قطر، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ لكأس العالم. وودعت البرتغال النهائيات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المغرب 1-صفر.