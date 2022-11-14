رونالدو يمهد لرحيله عن اليونايتد ويشكو الخيانة

بعد ساعات من فوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتصريحات نارية، اتهم فيها المدرب وآخرين بالعمل على مغادرته للنادي.

تصريحات رونالدو تأتي قبيل انطلاق كأس العالم الذي يشارك فيه ضمن كتيبة المنتخب البرتغالي، وتشير إلى قرب رحيل الدون عن صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء البطولة.

لعب رونالدو لصفوف مانشستر خلال بين 2003 و2009، وحقق للنادي الإنجليزي ألقابا عديدة، ثم عاد في أغسطس من عام 2021 إلى أولد ترافورد قادما من يوفنتوس بعقد يمتد لعامين.

وفي مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان التابعة لمحطة توك تي في فتح رونالدو النار على مدربه وإدارة النادي:

• “أشعر بالخيانة وبوجود أشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضاً، ‬ليس فقط المدرب وإنما أراد اثنان أو ثلاثة أشخاص حول النادي أن أغادر”.

• لا أحترم المدرب تن هاغ لأنه لم يحترمني

• لم أتمكن من الانضمام إلى معسكر إعداد مانشستر يونايتد في شهر يوليو الماضي بسبب رغبتي في البقاء بجوار طفلتي المريضة، ولم أجد تعاطفا من النادي.

• التطور صفر منذ رحيل سير أليكس، لم أجد أي تقدم في النادي ولم يتغير أي شيء، يعرف (فيرغسون) أكثر من أي شخص آخر أن النادي ليس في المكانة التي يستحقها. هو يعرف وكذلك يعرف الجميع، من لا يرى ذلك لا يريد رؤية ذلك، إنهم عميان.

• وعن خلافه مع روني قال: “لا أعلم حقا لماذا ينتقدني كثيرا، ولكن ربما لأنه اعتزل وأنا ما زلت ألعب في مستوى عال”.

رونالدو جلس معظم مباريات الموسم الجاري على مقاعد الاحتياط، واقتصرت مشاركاته على مباريات الدوري الأوروبي، وفي الشهر الماضي رفض رونالدو (37 عاما) المشاركة بديلاً أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء، ولم يكن ضمن التشكيلة التي واجهت تشيلسي في يوم السبت التالي، كما أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط هذا الموسم في 16 مباراة مع مانشستر يونايتد.