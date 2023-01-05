رونالدو يغيب عن أوّل مباراتين لنادي النصر تنفيذاً لعقوبة سابقة

سيغيب أسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريقه الجديد، النصر السعودي، في مباراته المقبلة ضمن الدوري السعودي أمام الطائي اليوم الخميس، بسبب عقوبة سابقة كان الاتحاد الإنجليزي قد فرضها عليه.

وتعود العقوبة لحينما كان “الدون” لاعباً في مانشستر يونايتد وتحديداً في مباراة مع إيفرتون، عندما تسبب بتحطيم هاتف مشجع للفريق الخصم خلال قيامه بتصويره.

ووفقاً لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية تعرض رونالدو لعقوبتي الإيقاف لمباراتين وغرامة بقيمة 50 ألف جنيه استرليني.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن العقوبة تطال رونالدو أينما ذهب، حتّى بعد خروجه من اليونايتد، ما يعني أنه سيغيب عن المباراة أمام الشباب أيضاً يوم السبت.

وكان الجمهور قد اشترى جميع تذاكر المباراة المقبلة مع الطائي، البالغ عددها 28 ألف تذكرة، بهدف مشاهدة رونالدو في مباراته الأولى.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر قراره النهائي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالواقعة حيث اتهم رونالدو بالسلوك غير اللائق وأصدرت لجنة مستقلة قرارها بإيقاف اللاعب مباراتين، وتوقيع غرامة كبيرة عليه “50 ألف جنيه إسترليني”، وذلك بعد يوم واحد من فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وجاء في بيان الاتحاد أن الإيقاف سيُنفَذ خلال وجود رونالدو مع ناديه الجديد، في حال انضمام رونالدو لأحد الفرق الخاضعة لسلطة اتحاد الكرة الإنجليزي، وسيكون الإيقاف ساريًا أيضًا في حال انضمامه لاتحاد آخر.

وتنص المادة 12.1 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن: “أي عقوبة تأديبية تصل إلى 4 مباريات أو لغاية 3 أشهر يتم فرضها على لاعب من قبل اتحاد ولم تنفذ بالكامل تنتقل مع اللاعب للاتحاد الجديد الذي تم تسجيله فيه لتنفيذ العقوبة”.

ويحتل فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 26 نقطة؛ من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مواجهة واحدة.