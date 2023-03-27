رونالدو يسجل هدفين من سداسية البرتغال في مرمى لوكسمبورغ

عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاماً) رصيده من الأهداف الدولية ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفته لوكسمبورغ بسداسية نظيفة الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024.

وكان رونالدو سجل ثنائية أيضاً في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 4-صفر الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية قبل أن يعززه مساء الأحد برفعه إلى 198 مباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا عام 2016 رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات لاسيما أن القرعة اوقعته في مجموعة في متناوله تضم أيضاً البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وايسلندا، علماً أن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد مرور 9 دقائق مستغلاً تمريرة من نونو منديز.

Apito final! ⏹️ Portugal faz uma grande exibição e soma a segunda vitória na qualificação para o Europeu! #VesteABandeira pic.twitter.com/yqsWTYO07q — Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2023

وسرعان ما أضاف مهاجم تشيلسي بالإعارة جواو فيليكس الثاني بعد مرور ربع ساعة من كرة رأسية إثر تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وأضافت البرتغال هدفين آخرين في الشوط الأول عبر سيلفا (18) ثم رونالدو بتمريرة حاسمة من زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي برونو فرنانديز (31). والهدف هو الحادي عشر لرونالدو في مرمى لوكسمبورغ في 11 مواجهة خاضها ضدها.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل أوتافيو الهدف الخامس (77)، ثم أهدر البديل الآخر رافاييل لياو ركلة جزاء (85) قبل أن يعوض ويختتم مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب السلوفاكي على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، سجلهما روبيرت ماك في الدقيقة (13) ولوكاس هاراسلين (40)، ليرفع المنتخب السلوفاكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ويبقى منتخب البوسنة والهرسك ثالثا برصيد ثلاث نقاط.

وفي الجولة ذاتها، وضمن المجموعة الثالثة، عاد المنتخب الإيطالي للانتصارات بعد خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى، وتمكن من الفوز على منتخب مالطا بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الفوز لإيطاليا ماتيو ريتيجي في الدقيقة (15)، وماتيو بيسينا (27). وبهذه النتيجة يتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط متفوقا على منتخب مقدونيا الشمالية بفارق الأهداف، بينما يبقى منتخب مالطا في المركز الخامس للمجموعة.

ولحساب المجموعة الثامنة فاز منتخب فنلندا على نظيره الإيرلندي الشمالي بهدف سجله بنجامين كالمان في الدقيقة (28) من المباراة ليرفع المنتخب الفنلندي رصيده لثلاث نقاط في المركز الخامس متأخرا بالأهداف عن منتخب كازاخستان صاحب المركز الرابع، فيما بقي المنتخب الإيرلندي بثلاث نقاط في المركز الثالث.