رونالدو يسجل سوبر هاتريك ليفوز النصر على الوحدة 4 – 0

سجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليفوز فريقه نادي النصر على مضيفه فريق الوحدة بأربعة أهداف سجلها على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة في ختام لقاءات اليوم الأول من الجولة الـ 16 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل رونالدو أهدافه الأربعة في الدقائق 21 و40 و 53 و 61.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة ليتصدر الدوري بفارق الأهداف عن نادي الشباب، كما ان نادي النصر لعب مباراة أقل من الشباب، فيما توقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ 13.

61’ | هدددددف!

خلص الكلاااااااام ??

السووووووبرهااااترييييك من السووووبر رونالدو ?#النصر_الوحدة pic.twitter.com/iXd4VjzjFZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023

الفتح – التعاون ( 2 – 1)

وفاز فريق الفتح على مضيفه فريق التعاون بنتيجة 2 – 1 ، في المواجهة التي جمعتهما اليوم في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين 20222 – 2023.

وبدأ أصحاب الأرض تسجيل الأهداف عن طريق لاعب الوسط التعاوني كاكو من علامة الجزاء في الدقيقة 21، إلا أن الفتح كان عازماً على الظفر بنقاط المباراة الثلاث، وذلك عندما استطاع مهاجمه فراس البريكان ترجمة مجهود زملائه مرتين، وذلك بتسجيله هدف التعادل وهدف التقدم في الدقيقتين (47، 89)، ليقلص بهذا الفوز الفارق النقطي بين فريقه ومضيفه إلى خمس نقاط، حيث بات لدى الفتح 25 نقطة في المركز السادس، فيما ظل التعاون على نقاطه الـ 30 في المركز الخامس.

الشباب – نادي الباطن ( 4 – 2)

وتغلب فريق الشباب على مستضيفه الباطن 4-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وذلك في منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وسجل الهدفين الأول والثاني للشباب اللاعب جوانكا عند الدقائق 45 و6+45، وعند الدقيقة 62 أضاف اللاعب إيفر بانيغا الهدف الثالث لمصلحة الشباب، وعند الدقيقة 83 سجل الشباب رابع أهدافه عن طريق اللاعب كارلوس جونيور، فيما سجل للباطن الهدف الأول اللاعب رينزو لوبيز عند الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثاني اللاعب يوسف المزيريب عند الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده لـ 37 نقطة في الصدارة مؤقتاً، فيما توقف رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.

4 لقاءات الجمعة

وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة أربع مباريات، فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة تقام مباراة تجمع فريق الرائد في أبها، في حين يستضيف فريق الطائي نظيره فريق الاتفاق على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وتلعب المباراة الثالثة في التوقيت ذاته على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط ويتستضيف فيه صاحب الأرض نظيره فريق الفيحاء، على أن تقام المباراة الرابعة بين فريقي الاتحاد والعدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة في ختام لقاءات اليوم الثاني من الجولة الـ 16.

وتبقى لقاء مؤجل يجمع فريقي الهلال والخليج على أن يقام في اليوم الأول من شهر نيسان / أبريل القادم بسبب مشاركة فريق الهلال في منافسات كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المغرب .