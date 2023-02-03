رونالدو يسجل أول أهدافه لنادي النصر

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي في المباراة التي جرت اليوم على أرض مضيفه نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء)ضمن المرحلة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليتعادل النصر بعدما كان متخلفاً بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكمل النصر آخر 5 دقائق بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه تاليسكا.

Ronaldo finally scores for AlNassr from a penalty kick#النصر_الفتح #الفتح_النصر pic.twitter.com/XXDPgU1qUs — AlAudhli العوذلي (@alaudhli) February 3, 2023

وبذلك يتصدر نادي النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي الشباب، وبأفضلية مباراة لرفاق كريستيانو رونالدو، فيما رفع نادي الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

وافتتح نادي الفتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر لاعبه كريستيان تيللو ليعادل النصر في الدقيقة 42 عبر مهاجمه تاليسكا.

وبعد استراحة الشوق الأول، تقدم نادي الفتح مجدداً في الدقيقة 58 عبر لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة.