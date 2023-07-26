رونالدو يريد شراء صحيفة تهاجمه

كشفت صحيفة “إلبايس” الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتزم الدخول في مجال الاستثمار في عالم الإعلام من بوابة الاستحواذ على مجموعة “كوفينا” الإعلامية.

وقالت الصحيفة إن نجم نادي النصر السعودي، قدم عرضاً للاستحواذ على المجموعة التي تدير عددا من الصحف والمجلات في بلده الأم البرتغال.

ويتضمن عرض رونالدو الاستحواذ على صحيفة “كوريرو دا مانها” (Correio da Manha)، والتي يقطاعها النجم البرتغالي ورفض التحدث إلى مراسليها في أكثر من مناسبة، ورفع ضدها عدة قضايا في المحاكم لنشرها عنه شائعات خلال السنوات الماضية.

ورجحت “البايس” أن يستحوذ “الدون” على المجموعة الإعلامية رغم وجود عروض أخرى منافسة أيضا.