تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم كريستيانو رونالدو، وهو يعتذر من عبد الحي فورسي لاعب الرجاء المغربي، بعدما طلب منه الأخير قميصه، عقب مباراة النصر والفريق المغربي في كأس الملك سلمان للأندية.





وظهر رونالدو خلال المقطع وهو يصافح لاعبي الرجاء بعد المباراة، وتوجه إليه عبدالحي فورسي ليطلب قميصه، ولكن رونالدو اعتذر منه.





ويبدو أن رونالدو قد اتفق مع لاعب آخر على إعطاءه قميصه؛ لذلك اعتذر من عبدالحي فورسي، حيث ظهر زميله محمد عكازي بقميص رونالدو وهو يغادر الملعب.





وكان النصر قد فاز على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي تأهل على إثرها لملاقاة الشرطة العراقي بالدور نصف النهائي للبطولة.



