رونالدو يواصل تسجيل الأرقام القياسية ويدخل موسوعة غينيس

احتفل كريستيانو رونالدو (38 عاما) الثلاثاء بمباراته رقم 200 مع المنتخب البرتغالي بتسجيله هدف الفوز على مضيفه الإيسلندي 1-0 الثلاثاء في العاصمة ريكيافيك، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وبهذا الفوز الرابع تواليا، حافظت البرتغال على العلامة الكاملة وعززت صدارتها برصيد 12 نقطة واقتربت من النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على ليشتنشتاين 1-0، وخمس نقاط عن لوكسمبورغ الفائزة على البوسنة 2-0 (علما أن الأول والوصيف يتأهلان مباشرة).

سجل رونالدو لاعب النصر السعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي برصيد 123 هدفا. وحصل على تكريم من ممثلي كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل صافرة البداية بعد أن عزز رقمه كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، بعد 20 عاما على ظهوره الأول في 2003 في سن الـ18 و6 أشهر و15 يومًا.

وغاب رونالدو عن التسجيل خلال الفوز على البوسنة 3-0 السبت في الجولة الثالثة، بعد أن سجل ضد كل من ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في النافذة الأولى في آذار/مارس الماضي عندما حطم الرقم القياسي للكويتي بدر المطوع (196 مباراة دولية).