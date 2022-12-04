رونالدو يتسبب في زحام مروري في لشبونة

على وقع التكهنات بأسماء الأندية التي سينتقل إليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، برز اسم نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي نشأ فيه في الأفق، بعدما قرر “الدون” نقل أسطول سياراته من مدينة مانشستر الإنجليزية إلى لشبونة، مسقط رأسه.

وقد تسبب أسطول السيارات في حالة من الشلل المروري في شوارع المدينة، قبل ساعات قليلة من مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية يوم الجمعة في كأس العالم، مثيرة حالة من الارتباك.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن سيارات رونالدو قطعت مسافة نحو 150 ميلا من إنجلترا إلى البرتغال، لتستقر في مكانها الجديد.

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وقال أحد سكان مدينة لشبونة في تصريحات لصحيفة “صن” البريطانية إن الشاحنة الكبيرة أغلقت الطريق وتسببت في تباطؤ حركة المرور قليلا.

عدد وأنواع سيارات رونالدو؟

يمتلك رونالدو ما يزيد على 16 سيارة، تتخطى قيمتها 23 مليون دولار، بحسب مجلة عالم السيارات، ويشتهر كريستيانو بحبه الشديد لامتلاك السيارات الفارهة، إذ تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة والكلاسيكية وغيرها.

“بنتلي فلاينج سبير” و”بنتلي كونتيننتال جي تي“

عندما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقتنى سياراته “بنتلي فلاينج سبير” وكانتبقيمة 342 ألف دولار، كما اشترى “بنتلي كونتيننتال جي تي“.

فيراري مونزا

اشترى الدون السيارة “فيراري مونزا” عام 2020، بمبلغ 1.4 مليون جنيه إسترليني على سيارة.

فيراري 599 جي تي أو

فيراري 599 GTO تبلغ قيمتها 450 ألف يورو، وتعتبر السيارة البيضاء الوحيدة لكريستيانو

بوغاتي تشيرون

بقيمة 2.15 مليون جنيه إسترليني، اشترى رونالدو السيارة بوغاتي تشيرون الفضية والتي تصل سرعتها إلى 260 ميلاً في الساعة، وتسير من 0 إلى 60 ميل في أقل من 2.5 ثانية بقليل.

بوغاتي فيرون جراند سبورت

كلفته 1.7 مليون جنيه إسترليني، وقد تم إنتاج 499 نسخة فقط منها، واشتراها رونالدو بعد فوز بلاده ببطولة يورو 2016.

ماكلارين سينا

ماكلارين سينا تبلغ قيمتها 800 ألف يورو وكانت إصدارًا خاصًا يحتوي على 500 وحدة فقط

لامبورجيني

تبلغ قيمة السيارة “لامبورغيني أفينتادور” 270 ألف جنيه إسترليني.

رولز رويس

السيارة “رولز رويس فانتوم” التي يمتلكها الدون تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني.

مرسيدس

يمتلك رونالدو أيضا عددا من السيارات المرسيدس تتنوع بين سيارة مرسيدس بنز S65 AMG بيضاء بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، وسيارة مرسيدس G-Wagon Brabus التي كانت هدية بقيمة 600.000 جنيه إسترليني من خطيبته جورجينا، وكذلك مرسيدس AMG GLE 63.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لم يستقر بعد على خطوته المقبلة، وإن كان اسمه ارتبط مؤخر بنادي النصر السعودي، في صفقة انتقال لمدة عامين مقابل مئتي مليون دولار أمريكي، لكن عودة أسطول السيارات تبقي على احتمالات عودته إلى سبورتنج لشبونة، أو البقاء في أحد أندية القارة العجوز مجددا.