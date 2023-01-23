رونالدو ورأسية تاليسكا يقودان النصر لصدارة دوري روشن

واس- استعاد فريق النصر، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 – 2023، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الاتفاق، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وشهدت مشاركة مهاجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو، في أول ظهور له في مباراة رسمية دورية مع فريقه.

وسجل هدف الفوز للنصر مهاجمه البرازيلي تاليسكا عند الدقيقة 31، مانحاً به فريقه 3 نقاط مهمة، رفعت رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق نقطة عن فريق الهلال، الوصيف بـ32 نقطة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة من 14 مباراة، في المركز العاشر.

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? تاليسكا يواصل صدارة قائمة الهدافين بعد نهاية الجولة 14 pic.twitter.com/lLLaugLFoT — دوري روشن السعودي (@SPL) January 22, 2023