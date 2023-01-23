سامر باطر by سامر باطر

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رونالدو ورأسية تاليسكا يقودان النصر لصدارة دوري روشن

سامر باطر by سامر باطر

واس- استعاد فريق النصر، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 – 2023، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الاتفاق، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وشهدت مشاركة مهاجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو، في أول ظهور له في مباراة رسمية دورية مع فريقه.

وسجل هدف الفوز للنصر مهاجمه البرازيلي تاليسكا عند الدقيقة 31، مانحاً به فريقه 3 نقاط مهمة، رفعت رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق نقطة عن فريق الهلال، الوصيف بـ32 نقطة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة من 14 مباراة، في المركز العاشر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...