ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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رونالدو وجورجينا في المستشفى لإجراء عملية لابنتهما 

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تداول مغردون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة لـ كريستيانو رونالدو و جورجينا رودريغيز في أحد مستشفيات الرياض لإجراء عملية لابنتهما،

وبحسب المعلومات المتداولة فإن ابنة كريستيانو رونالدو تخضع لعملية استئصال الزائدة الدودية في المستشفى، 

وظهر في الصورة المتداولة، كل من رونالدو وجورجينا رودريغيز، داخل غرفة في المستشفى، بجانب سرير عليه ابنتهما وبجانبهم الطبيب، وكان رونالدو وجورجينا يرتديان “البالطو المعقم”.

وتفاعل المتابعين على السوشيال ميديا مع الخبر المتداول، وتمنوا الشفاء العاجل لها.

وفي وقت سابق انتشر على السوشيال ميديا الكثير من الإشاعات حول علاقة جورجينا وكريستيانو ورغبتهما في الانفصال، قامت جورجينا بتكذيب تلك الشائعة، وعاد رونالدو أيضاً وشارك قبل أيام، صورة ضمن أجواء رومانسية برفقة جورجينا كتب عليها: “في صحة الحب”، وهو ما اعتبره المتابعون ردا منه أيضاً على تلك الشائعات.

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