ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الوحدة يقصي النصر ورونالدو مهدد بموسم صفري

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

واصل كريستيانو رونالدو نتائجه المحبطة مع  نادي النصر السعودي   عقب الخسارة من الوحدة بنتيجة 1/0 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع البطولة الثانية هذا الموسم عقب الخسارة أيضًا في نصف نهائي كأس السوبر أمام اتحاد جدة.

وتلقى النصر هزيمة صادمة أمام الوحدة مساء الإثنين على ملعب “مرسول بارك”، بالرياض بنتيجة 0-1، ليتأهل نادي الوحدة للمباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ويضرب موعداً مع الهلال.

وفى يناير الماضي فاز فريق الاتحاد على حساب نظيره النصر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي أقيمت هذا العام لأول مرة بمشاركة 4 فرق، وهى النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء، ليخسر النصر والهلال ويتأهل الاتحاد والفيحاء للنهائي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وتتبقى 6 مباريات لحسم اللقب الغائب منذ 2019.

وفي حالة فشل النصر في التتويج بلقب الدوري السعودي، سيخرج كريستيانو رونالدو بموسم صفري دون أي ألقاب مع العالمي الذى انتقل إليه يناير الماضي في صفقة فلكية سيحصل بموجبها على أكثر من 200 مليون يورو في عقده الرياضي حتى 2025.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جان دافيد بوجال بمقصية رائعة في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

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