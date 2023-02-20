لم يكتف كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية بكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم فحسب، بل سطر أيضاً حكاية نجاح تكون ملهمة للكثير من الأطفال والشباب الذين ولدوا في بيئة فقيرة ليتعلموا منه أن المستحيل غير موجود.

رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين وأنجحهم وأكثرهم ثراء نجح بتحويل حياته من الفقر المدقع إلى غناء فاحش ليس فقط بسبب مهاراته الكروية الفذة فقط، بل لذكائه بكيفية الاستفادة مما يكسب في مشاريع أخرى تزيد ثروته.

نشأ رونالدو الذي احتفل في الخامس من شباط/فبراير الجاري بعيد ميلاده الـ38 مع زملائه الجدد في نادي النصر السعودي الذي انتقل إليه مؤخراً، في فقر مدقع حيث اضطر وهو طفل إلى تنظيف الشوارع والتسول للحصول على الطعام لإعالة أسرته في ساو بيدرو، ماديرا، المؤلفة من والده وخوسيه دينيس أفيرو ووالدته ماريا دولوريس وشقيقه هوغو وشقيقتيه إلما وليليانا كاتيا.

كشفت ماريا دولوريس أنها كانت تريد إجهاض رونالدو بسبب الفقر وإدمان والده على الكحول وكون لديها 3 أطفال اخرين غير قادرة على اكفائهم، لكن طبيبها رفض إجراء العملية.

رونالدو كان يتوسل للحصول على الطعام

وقال رونالدو للمذيع بيرس مورغان في مقابلته الشهيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن عائلته كانت معوزة لدرجة أنها كانت تكافح الحصول على الطعام وأنه كان يتوسل الناس خارج مطعم ماكدونالدز بجوار الملعب الذي كان والده يعمل فيه من أجل منحه الطعام.

هذا الطفل الصغير الذي عانى من الجوع والحرمان وفقدان والده في بداية حياته الرياضية أصبح اليوم كريستيانو الذي يتمثل به الكثير من الأجيال الناشئة واللاعبين الجدد ويتمنون الوصول إلى جزء صغير من الأمجاد التي حققها على مدى 20 سنة منذ التحاقه بمانشستر سيتي الإنكليزي في 2003 وهو بعمر 18 عاماً.

عشرون عاماً من النجاح المذهل والأرقام القياسية غير المسبوقة والانجازات والتتويجات مع الفرق التي توالى عليها منذ سبورتينغ لشبونة في مرحلة المراهقة وحتى العودة الثانية إلى مانشستر يونايتد، تكللت بإحرازه جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في الأعوام 2008، 2013، 2014، 2016 و2017.

تقدر ثروة الدون الصافية بـ 789 مليون دولار كما يمتلك عقارات فاخرة في الكثير من البدان، بما في ذلك لشبونة وماديرا وتورينو ومدريد ونيويورك والرياض ومراكش.

رونالدو والبرتغال

وساهم رونالدو برفع اسم بلاده في المحافل العالمية وتحويل البرتغال من منتخب يشارك في البطولات إلى فائز بها، بعد قيادته إياه للفوز بكأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019.

مثل بلاده في 230 مباراة رسمية وودية سجل خلالها 136 هدفاً

سبورتينغ لشبونة (2002-2003)

انضم رونالدو إلى فريق سبورتينغ لشبونة حين كان يبلغ 16 عاماً، وأصبح أول لاعب يلعب في فريق تحت 16 عاما وتحت 17 عاما وتحت 18 عاما والفريق الرديف والفريق الأول في موسم واحد.

لعب مع سبورتينغ 31 مباراة وسجل 5 أهداف

مانشستر يونايتد (2003-2009)

يعد رونالدو أول لاعب برتغالي يلعب في صفوف الشياطين الحمر وكان أغلى انتقال لمراهق في موسم 2003-2004.

أصبح رونالدو أول لاعب يكسر حاجز 20 هدفا وساعد يونايتد في الحصول على لقب الدوري الإنكليزي في موسم 2006-2007 بعد أربع سنوات عجاف.

لعب مع مانشستر يونايتد 292 مباراة وسجل 118 هدفاً

ريال مدريد (2009-2018)

انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في الموسم 2009-2010، بصفقة قياسية وقتها قدرت بـ 94 مليون يورو.

حضر حفل تقديم رونالدو وقتها ما يزيد عن 80 ألف مشجع وهو رقم قياسي غير مسبوق لحفل تقديم لاعب جديد علما أن الرقم السابق كان لحف تقديم الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في نابولي بـ75 ألف مشجع.

لعب مع الملكي 438 مباراة وسجل 450 هدفاً

يوفنتوس (2018-2021)

حصل رونالدو على 100 مليون يورو للانتقال إلى يوفنتوس

تعد صفقة انتقال رونالدو ليوفنتوس الأعلى بالنسبة للاعب فوق 30 عاماً.

لعب مع السيدة العجوز 134 مباراة وسجل 101 هدفاً

مانشستر يونايتد (2021-2022)

عاد “الدون” إلى اليونايتد في آب/اغسطس 2021 بعقد لمدة عامين، لكنه ترك النادي قبل انقضاء المدة جراء خلافات مع الإدارة اثر المقابلة الصحافية مع بيرس مورغان، حين قال إنه لم يكن هناك أي تطور منذ رحيل المدرب السابق للفريق السير أليكس فيرغسون عام 2013

لعب في الانتقال الثاني لمانشستر 54 مباراة وسجل 27 هدفاً

النصر

أعلن نادي النصر السعودي في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع رونالدو للانضمام إلى الفريق بعقد يمتد حتى عام 2025

شارك حتى الساعة مع النصر في 4 مباريات سجل خلالها 5 أهداف