كريستيانو رونالدو لن يعتزل في النصر

رأى الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر، أن نجم فريقه الجديد أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يعتزل في الفريق السعودي مرجحاً عودته للملاعب الأوروبية.

وقال غارسيا في تصريح لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية؛ لأنه يساعد في تشتيت المدافعين. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.. لن ينهي مسيرته في النصر، سيعود إلى أوروبا”.

وفتحت تصريحات المدرب الباب أمام التكهنات حول حقيقة وجود بند في عقده مع النصر الذي ينتهي في صيف 2025 يخوله الانتقال إلى فريق نيوكاسل، في حال نجح الفريق الإنكليزي بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات كرة القدم غادر إنكلترا في نهاية العام الماضي عندما أنهى مانشستر يونايتد عقده إثر مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل شن فيها هجوماً لاذعاً على الشياطين الحمر ومدربهم, إريك تن هاغ.

بداية متعثرة لرونالدو في السعودية

وخاض رونالدو أولى مبارياته في السعودية خلال كأس موسم الرياض الذي جمع نجوم النصر والهلال من جهة وفريق باريس سان جيرمان من جهة أخرى، حيث تقابل مع غريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجح صاروخ ماديرا بتسجيل هدفين.

وخاض بعده أول مباراة رسمية مع العالمي وساهم بالفوز على الاتفاق 1-0 في الدوري المحلي، لكن ظهوره الثاني لم يكن موفقاً حيث تعرض فريقه للخسارة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي على يد الاتحاد يوم الخميس 1-3.

وتعرض رونالدو لانتقادات بعد المباراة، إذ أضاع فرصة ذهبية في اللحظات التي سبقت تسجيل الاتحاد هدفه الثاني.

وقال غارسيا: “أحد الأشياء التي غيرت مسار المباراة كانت فرصة كريستيانو الضائعة في الشوط الأول”.