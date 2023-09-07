رونالدو: الدوري السعودي أقوى من البرتغالي.. ولا تكرهوا ميسي

رأى أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي حاليا أقوى من نظيره البرتغالي لقلة المشاكل ولأن الأسماء الحاضرة فيه أقوى وأعلى قيمة.

وأكد رونالدو نجم نادي النصر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرتغال وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس أوروبا (يورو 2024) أنه فخور بكونه رائد التغيير في كرة القدم السعودية مشيراً ألى أن الجميع اعتقد بأنه مجنون في مطلع الأمر قبل أن يثبت عكس ذلك.

وقال: “كنت أعلم أن هذا سيحدث ولكن الجميع ظن أنني مجنون ولكن على ما يبدو أن الجنون ليس كما تظنون.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، وبما أنني لاعب للنصر كنت أعلم أن هذا كله سيحدث. إنه شرف أن أساهم في تغيير كرة القدم السعودية”.

وأضاف: “فخور بذلك وما أود فعله بشدة أن أستمر في التطوير إلى أن نصل إلى القمة”.

وعن رأيه بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وادائه مع فريقه الجديد إنتر ميامي في الدوري الأميركي أكد رونالدو أنه يكن جزيل الاحترام لميسي بعدما تشاركا المشهد الكروي لأكثر من 15 عاماً، وشدد بأنه لا يجب على محبيه أن يكرهوا ميسي.

وقال: “كره؟ أنا لا أراه كذلك، منافستنا الخاصة انتهت. كانت رائعة والمشاهدون أحبوها. من يحب رونالدو ليس عليه أن يكره ميسي لأننا نحترم في جميع أنحاء العالم. وهو الأمر الأهم، هو يسير في طريقه وأنا في طريقي وإرثنا يبقى لذلك لا أرى أن منافستنا ما زالت مستمرة”.

وتابع: “قلتها في السابق، تشاركنا المشهد 15 عاما، لسنا أصدقاء لكننا زملاء ونحترم بعضنا البعض”.

وتلعب البرتغال متصدرة المجموعة العاشرة أمام سلوفاكيا في الثامن من الشهر الحالي ولوكسمبورغ في الحادي عشر منه.