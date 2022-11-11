رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال لكأس العالم 2022 في قطر

أعلن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس قائمة اللاعبين التي ستمثل بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجاء الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على رأس القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعباً.

وتنافس البرتغال في مونديال قطر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

قائمة منتخب البرتغال المشارك في كأس العالم 2022 في قطر:

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)

ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) الدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني). الوسط: روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي).

روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي). الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وغونزالو راموس.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!???? pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022