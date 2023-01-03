رونالدو: سعيد بانضمامي لنادي النصر

أعرب أسطورة كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عن سعادته بانضمامه لنادي النصر السعودي، مؤكداً سعيه لتحطيم الأرقام القياسية برفقة فريقه الجديد.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي أعده النادي لتقديم النجم الجديد:

“أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم بل أيضاً للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.. هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت عدة أندية في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي لكني اتفقت مع النصر”.

Our kind of welcome ?? pic.twitter.com/B62agQADIt — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

وأضاف رونالدو:

“لقد تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدا وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضاً”.

Last ball for a special kid ? pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Walks of the greatness ?? pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023