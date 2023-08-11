رونالدو الأعلى دخلاً والأكثر تأثيراً

تفوق أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر وصيف بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، على منافسيه بعدما أصبح الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أعلى المشاهير دخلا عبر تطبيق إنستغرام للعام الثالث على التوالي.

وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة فوربس كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى النصر، قائمة أثرياء انستغرام 2023.

وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها “هوبر اتش كيو” وهي أداة الجدولة الخاصة بانستغرام، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر انستغرام ويوتيوب.

وتكشف الأداة أن المهاجم البرتغالي يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستغرام، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.

وكان الأسطورة الآخر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أقرب منافسي رونالدو إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما مشاهير آخرين أمثال المغنية والممثلة سيلينا غوميز ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر، ونجم أفلام الحركة، دواين جونسون.

وهناك رياضيان آخران ضمن المراكز العشرين الأولى هما لاعب الكريكت الهندي، فيرات كوهلي، ولاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار.