رونالدو الأعلى دخلاً بين الرياضيين

يتصدر أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم فريق النصر السعودي ترتيب الرياضيين الأعلى دخلاً لعام 2023 متقدما على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي وفق تصنيف مجلة “فوربس”.

واستعاد رونالدو البالغ 38 عاما المركز الأول في التصنيف بعدما كان قد احتله عامي 2016 و2017 نتيجة لانتقاله من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى النصر في كانون الثاني/يناير، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

راتب رونالدو السنوي مع النصر 75 مليون دولار

وبفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، يحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة والتي تتوقع أيضا “فرصا تسويقية إضافية” في هذا البلد الذي بات هو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي.

وهو دور قام به أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي والذي تراجع إلى المركز الثاني مع 130 مليون دولار.

ويلتزم ميسي بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية.

وليس رونالدو وميسي وحدهما مرتبطين بالاستثمارات الرياضية الكبرى للسعودية، إذ ظهر الأميركيان داستن جونسون (107 ملايين دولار) وفيل ميكلسون (106 ملايين دولار) في المراكز العشرة الأولى (المركزان السادس والسابع)، وحصدا أرباحهما بالمشاركة في بطولة “ليف غولف”، وهو دوري تموله السعودية.

واحتل نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي المركز الثالث، محققاً قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذي جدده العام الماضي مع النادي الباريسي والذي منحه مئة مليون دولار، ليرفع مكاسبه بنسبة 145% أي أكثر من ضعفَي ما حصل عليه قبل عام حين بلغ وقتها 48.8 مليون دولار.

وإلى جانب هذا الراتب الأكبر في كرة القدم العالمية، هناك 20 مليون من العائدات خارج الملعب.

الملك يتراجع

وتراجع نجم كرة السلة الأميركية لاعب ليكرز المخضرم ليبرون جيمس (38 عاما) إلى المركز الرابع، حيث بلغت مداخيله 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية.

وحل الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الخامس بأرباح ارتفعت من 89 مليون دولار في عام 2022 إلى 110 ملايين دولار في السنة الحالية.

وفي ما يلي ترتيب المراكز العشرة الأولى:

البرتغالي كريستيانو رونالد (كرة القدم): 136 مليون دولار الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم): 130 مليون دولار الفرنسي كيليان مبابي (كرة القدم): 120 مليون دولار الأميركي ليبرون جيمس (كرة السلة): 119.5 مليون دولار المكسيكي كانيلو ألفاريز (ملاكمة): 110 ملايين دولار الأميركي داستن جونسون (غولف): 107 ملايين دولار الأميركي فيل ميكلسون (غولف): 106 ملايين دولار الأميركي ستيفن كوري (كرة السلة): 100.4 مليون دولار السويسري روجيه فيديرر (كرة المضرب): 95.1 مليون دولار الأميركي كيفن دورانت (كرة السلة): 89.1 مليون دولار دولار