كريستيانو رونالدو يتفوق على كايلي جينر ليصبح الأعلى أجرا على إنستغرام

تفوق أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على الناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينر، ليصبح الأعلى أجراً على انستغرام.

وتجاوز رونالدو المؤثرة الأميركية إذ بات يتقاضى 1.87 مليون جنيه إسترليني عن كل منشور اعلاني، مقابل 1.47 مليون جنيه لجينر وفق صحيفة “ديلي مايل” البريطانية.

وحقق رونالدو نجاحا في الترويج لموقع لايف سوكر “LiveScore” الرياضي، والعلامة التجارية الصحية تيرابودي “Therabody” وتبادل العملات المشفرة بايننس “Binance” على حسابه.

ويضم حساب رونالدو على إنستغرام ما يزيد عن 597 مليون متابع، بينما يتابع كايلي جينر 397 مليون متابع.

وشهد حساب رونالدو نموا هائلا على إنستعرام في السنوات الأخيرة، كما صنف في المرتبة الثالثة في عام 2019 من حيث ثمن منشورات إنستغرام المدفوعة بواقع 755 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور.

كايلي لديها مجموعة كاملة من العلامات التجارية بما في ذلك مستحضرات التجميل وملابس السباحة في حين أنها تعمل أيضا مع العلامات التجارية بما في ذلك الأزياء الفرنسية الفاخرة كالعلامة التجارية جان بول غوتييه.

وحل أسطورة كرة القدم الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثالثة بـ 1.38 مليون جنيه مقابل كل منشور اعلاني، الفنانة سيلينا غوميز في المرتبة الرابعة بـ1.35 مليون جنيه، والممثل دواين جونسون 1.33 مليون جنيه.

كما احتلت كيم كارداشيان المركز السادس حيث تكسب 1.31 مليون دولار لكل منشور دعائي بينما احتلت شقيقتها كلوي كارداشيان وكيندال جينر شقيقة كايلي في المركزين التاسع والعاشر تواليا.

وجاءت أريانا غراندي في المركز السابع بمبلغ 1.3 مليون دولار لكل منشور ، بينما تحصل بيونسي على 1.08 مليون دولار لكل منشور.

ويتصدر كريستيانو أيضاً القائمة التي تعدها مجلة فوربس كأعلى رياضي أجرا في العالم لعام 2023، حيث بلغت أرباحه السنوية 109 ملايين دولار.

وانتقل كريستيانو إلى دوري المحترفين السعودي بقيمة 175 مليون دولار مطلع هذا العام ودفعه التحول المربح إلى صدارة قائمة فوربس للمرة الأولى منذ عام 2017.