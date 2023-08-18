رونالدو أفضل من ميسي؟ اكتشف السبب

كشفت إحصائية مثيرة عن تفوق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي في عدد مرات الفوز التي حققها كل لاعب منذ بداية القرن الـ21.

ويتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر فوزا في القرن الحالي، التي أعدها موقع “بوب فوت” الفرنسي المتخصص في الإحصاءات والبيانات ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، يليه ميسي بفارق 70 انتصارا أكثر لصالح “الدون”.

وضمت هذه القائمة المكونة من 10 لاعبين 5 من النجوم الذين سبق لهم اللعب في صفوف برشلونة.

? Les joueurs du 21eme siècle avec le plus grand nombre de victoires pic.twitter.com/KZQo6ptOkB — PopFoot (@ThePopFoot) August 13, 2023

من هم النجوم الأكثر تحقيقا للانتصارات منذ بداية القرن الـ21؟

كريستيانو رونالدو: فاز في 778 مباراة من أصل 1174، بنسبة 66%، خلال مسيرته مع أندية سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد والنصر ومنتخب بلاده البرتغال. ليونيل ميسي: فاز في 709 مباراة من أصل 1034 بنسبة 68%، خلال مسيرته مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب بلاده الأرجنتين. إيكر كاسياس: فاز في 689 مباراة من أصل 1049 بنسبة 66%، خلال مسيرته مع أندية ريال مدريد وبورتو ومنتخب إسبانيا. داني ألفيش: فاز في 659 مباراة من أصل 1037، بنسبة 64%، خلال مسيرته مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو وبوماس ومنتخب البرازيل. تشافي هيرنانديز: فاز في 651 مباراة من أصل 1020، بنسبة 64%، خلال مسيرته مع ناديي برشلونة والسد القطري ومنتخب إسبانيا. جيانلويجي بوفون: فاز في 651 مباراة من أصل 1151، بنسبة 57%، خلال مسيرته مع أندية بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا. سيرجيو راموس: فاز في 637 مباراة من أصل 960، بنسبة 66%، خلال مسيرته مع أندية إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا. ريان غيغز: فاز في 610 مباريات من أصل 1031، بنسبة 59%، خلال مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد ومنتخب ويلز. سيرجيو بوسكيتس: فاز في 605 مباريات من أصل 871، بنسبة 69%، خلال مسيرته مع ناديي برشلونة وإنتر ميامي ومنتخب إسبانيا. أندريس إنييستا: فاز في 598 مباراة من أصل 917، بنسبة 65%، خلال مسيرته مع ناديي برشلونة وفيسيل كوبي ومنتخب إسبانيا.